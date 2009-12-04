Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,016 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Нужны ли книги инвестору?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Здесь вы найдете интересную и полезную информацию по вариантам вложения денег, описания возможных "подводных камней", мои отчеты инвестирования, а также описание моих успехов и неудач.
При поддержке
Платим за активность в нашем корпоративном форуме
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:55
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.02.2017
Сообщений: 103
Благодарностей: 30
УГ: 0
КП: 0.055
подарки
Нужны ли книги инвестору?
Вопрос денег нельзя назвать современным - издавна люди трудились чтобы зарабатывать деньги. Однако, в обществе всегда были лазейки, и среди множества тех, кто "работал" - были и те, кто по-настоящему "зарабатывал". И дело даже не в удаче и слепом случае! Есть мнение, что зарабатывание денег основано на специальных техниках и стратегиях.
Самые богатые люди в мире делятся своими секретами. Было бы логично предположить, что получить кругленькую сумму можно лишь следуя грамотному плану.

Когда у человека появляются деньги, и он думает о том, что вложение в какую либо идею - хорошая мысль, было бы разумене прежде всего изучить методики тех людей, которые в этом плане многого добились.
Посредником между опытом других людей и вами являются как раз книги. Например, очень полезно почитать таких известных людей как: Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Александр Элдер и т.д. Извлекая полезные мысли из записей известных людей, можно добиться успеха. Ведь как говорится: "Лучше учиться на чужом опыте".

Какие книги или обучающие видео Вы использовали, может планируете использовать? С удовольствием почитаем Ваши сообщения
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
PROFVEST support вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Книги об эффективности и мотивации: нужны ли они вообще? Dimoni4e Психология успеха 229 19.02.2017 12:06
На заметку инвестору AMM Инвестирование для начинающих 23 07.02.2017 17:38
Какие книги, курсы и фильмы стоит посмотреть начинающему инвестору RichShelest Инвестирование для начинающих 28 04.07.2015 01:10
Нужны партнеры. Нужны деньги? Kucja Архив: Инвестирование в стартапы 3 04.12.2009 08:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Киев разоружает «незаконные бандформирования»
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватар Blackpit
mydigitrade и их программа-советник
От Blackpit в разделе «Торговые сигналы»
Аватар TheGOLDskull
hourlyfortune - hourlyfortune.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар BiziAlen
НБУ озвучил долги украинских Банков-банкротов (Инфографика)
От BiziAlen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dimedrolum
miladno.ru - miladno
От dimedrolum в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Room
Сбербанк снизил требования к молодым заемщикам
От Room в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
411,016
Тем
470,006
Сообщений
11,619,389

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube