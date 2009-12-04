Нужны ли книги инвестору?

Вопрос денег нельзя назвать современным - издавна люди трудились чтобы зарабатывать деньги. Однако, в обществе всегда были лазейки, и среди множества тех, кто "работал" - были и те, кто по-настоящему "зарабатывал". И дело даже не в удаче и слепом случае! Есть мнение, что зарабатывание денег основано на специальных техниках и стратегиях.
Самые богатые люди в мире делятся своими секретами. Было бы логично предположить, что получить кругленькую сумму можно лишь следуя грамотному плану.
Когда у человека появляются деньги, и он думает о том, что вложение в какую либо идею - хорошая мысль, было бы разумене прежде всего изучить методики тех людей, которые в этом плане многого добились.
Посредником между опытом других людей и вами являются как раз книги. Например, очень полезно почитать таких известных людей как: Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Александр Элдер и т.д. Извлекая полезные мысли из записей известных людей, можно добиться успеха. Ведь как говорится: "Лучше учиться на чужом опыте".
Какие книги или обучающие видео Вы использовали, может планируете использовать? С удовольствием почитаем Ваши сообщения