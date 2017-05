Lonsdayl



Цена на золото начала расти В 11:25 утра драгоценный металл торговался на отметке $ 1,258 за унцию, что на $ 22,10 или 1,79% больше, чем во вторник. Это самый большой рывок для золота начиная с 16 карта, когда металл подскочил в цене на 2,77%.







Рост цены произошел после того, как трейдеры перешли в режим «без риска». Причиной этого стала публикация в газете New York Times, где сообщалось о том, что бывший директор ФБР Джеймс Коуди вел записи встреч, на которых президент Дональд Трамп попросил ослабить расследование связей между бывшим советником национальной безопасности Майклом Флинном и российскими официальными лицами. Политическая неопределенность привела к снижению многих рынков. Промышленный индекс The Dow Jones упал примерно на 1,3%, а индекс S&P 500 — на 1,2%. С момента избрания Трампа в ноябре индекс доллара опустился на самый низкий уровень.







Стоит отметить, что золото часто считают безопасным активном в период политической неопределенности.



