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Цена на золото начала расти

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Имя: Александр
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Цена на золото начала расти
Политическая неопределенность, похоже, подтолкнула инвесторов вкладывать деньги в безопасные активны, поэтому в среду цена на золото начала расти. В 11:25 утра драгоценный металл торговался на отметке $ 1,258 за унцию, что на $ 22,10 или 1,79% больше, чем во вторник. Это самый большой рывок для золота начиная с 16 карта, когда металл подскочил в цене на 2,77%.



Рост цены произошел после того, как трейдеры перешли в режим «без риска». Причиной этого стала публикация в газете New York Times, где сообщалось о том, что бывший директор ФБР Джеймс Коуди вел записи встреч, на которых президент Дональд Трамп попросил ослабить расследование связей между бывшим советником национальной безопасности Майклом Флинном и российскими официальными лицами. Политическая неопределенность привела к снижению многих рынков. Промышленный индекс The Dow Jones упал примерно на 1,3%, а индекс S&P 500 — на 1,2%. С момента избрания Трампа в ноябре индекс доллара опустился на самый низкий уровень.



Стоит отметить, что золото часто считают безопасным активном в период политической неопределенности.

Перевод специально для mmgp.ru

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