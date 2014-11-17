Verse привлек $20.5 миллионов для расширения своих p2p-платежей за пределы Европы

Компания-разработчик платежного приложения Verse закрыла раунд финансирования Серии Б, получив 20,5 миллионов долларов. Раунд возглавила компания Spark Capital при участии eVentures и Greycroft Partners. В Серии А в октябре 2016 года было привлечено 8,3 миллиона долларов.
Новые средства будут использованы для выхода за пределы Европы, вероятно, компания начнет работать в Бразилии, Колумбии и Мексике. В настоящее время приложение доступно в 27 странах, кроме того, будут добавлены еще две европейские страны - Швейцария и Норвегия.
"Консолидация рынков, где Verse уже присутствует, запуск на неевропейских рынках и создание первоклассной команды разработчиков в индустрии платежей" - вот такой план расходования полученных денег по словам Алекса Лоперы, соучредителя компании.
По данным на осень 2016 года приложением пользовались около 550 000 пользователей как на Android, так и на iOS, а само приложение было запущено в феврале 2016 года.
На сегодняшний день Лопера отказался сообщить число активных пользователей, ограничившись тем, что оно растет на 30% по соотношению месяц к месяцу. Одним из элементов, который повысил популярность приложения, является возможность пользователям на основе транзакций в Verse видеть, что собираются делать их друзья. Например, есть канал "Друзья" и вы в ленте можете видеть пользователей, которые подразумеваются в транзакции и комментарии к ней, но не саму сумму.
Еще одно социальное дополнение, которое помогает наращивать клиентов - это функция событий, позволяющая людям сразу же разделять расходы на предстоящее мероприятие, например совместный пикник или поход за подарками. Основными пользователями приложения является молодежь, преимущественно в странах Южной Европы: Испании, Италии и Португалии, хотя и Франция с Великобританией показывают рост.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru