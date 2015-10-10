Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ace of taste - aceoftaste.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:15
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Internet
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 2,351
Благодарностей: 968
УГ: 0
КП: 0.000
Ace of taste - aceoftaste.org
Я не админ или владелец проекта!

Ace of taste


Старт: 15.5.2017


Описание:
Цитата:
Ace of Taste Limited – международная компания, которая успешно развивает сеть ресторанного питания и кейтеринга. В активе компании находится более пятнадцати ресторанов китайской кухни, находящихся в разных странах мира.

Сейчас Ace of Taste Limited развивает сеть ресторанов класса премиум французской и средиземноморской кухни. В целях более быстрого развития ресторанной сети было принято решение о привлечении дополнительных инвестиций. Теперь стать партнером и совладельцем известной действующей ресторанной сети может любой желающий из любой страны мира.

Для того, что бы любой желающий мог стать нашим партнером и cовладельцем действующего ресторанного бизнеса, мы разработали специальную инвестиционную онлайн платформу, позволяющую быстро, просто и безопасно объединить ресторатора и инвестора. Теперь абсолютно любой потенциальный инвестор, даже из самых отдаленных уголков планеты может получить долю в ресторанном бизнесе, получая хороший доход за короткий срок, для этого достаточно иметь доступ в сеть интернет. Пройдите простую регистрацию на сайте www.aceoftaste.org и сделать депозит в любой из инвестиционных планов, и свой доход вы начнете получать уже на следующий день. Ваши персональные данные будут надежно хранится на нашем мощном защищенном сервере, а совершаемые транзакции абсолютны безопасны, так данные о них передаются по зашифрованному каналу, обладающему максимальной степенью защиты.
Инвестиционные планы:
Цитата:
План Intro
Доход 107.5%
$10 - $99
Срок депозита дней 10
Депозит возвращается

План Insight
Доход 124%
$20 - $499
Срок депозита дней 20
Депозит возвращается

План Partner
Доход 145%
$50 - $999
Срок депозита дней 30
Депозит возвращается

План Co-owner
Доход 180%
$400 - $15000
Срок депозита дней 40
Депозит включен в выплаты
Платёжные системы:
- Perfect Money - Верифицирован, 0 Trust Score point(s)
- Payeer
- Bitcoin
- AdvCash
- Nixmoney

Характеристики проекта:
Выплаты: инстант
Минимальная сумма к выплате: 10$
Реферальная программа: 5%-2%-1%
Язык интерфейса: Английский, Русский, Немецкий
Скрипт: H-Script (Лицензия на домен "aceoftaste.org" существует!)
Регистратор: Internet Domain Service BS Corp - Created on 2017-04-06 - Expires on 2018-04-06 - Updated on 2017-05-12
SSL: Cloudflare от Comodo - Valid from April 23, 2017 to October 31, 2017
Хостинг: DDOSA.NET
IP Address: 164.132.156.62 - Hauts-de-france - Roubaix - Llc Antiddos
Name Server: NS1.DDOSA.NET
Name Server: NS2.DDOSA.NET
Name Server: NS3.DDOSA.NET
Name Server: NS4.DDOSA.NET




Мой депозит:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1224????->U14622982. Memo: Shopping Cart Payment. 510, profitinfo.. Date: 16:25 17.05.17. Batch: 176366897.


Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!
profit-info-com вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:38
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