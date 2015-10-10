Ace of taste - aceoftaste.org

Старт: 15.5.2017
Описание:
Инвестиционные планы:
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Ace of Taste Limited – международная компания, которая успешно развивает сеть ресторанного питания и кейтеринга. В активе компании находится более пятнадцати ресторанов китайской кухни, находящихся в разных странах мира.
Сейчас Ace of Taste Limited развивает сеть ресторанов класса премиум французской и средиземноморской кухни. В целях более быстрого развития ресторанной сети было принято решение о привлечении дополнительных инвестиций. Теперь стать партнером и совладельцем известной действующей ресторанной сети может любой желающий из любой страны мира.
Для того, что бы любой желающий мог стать нашим партнером и cовладельцем действующего ресторанного бизнеса, мы разработали специальную инвестиционную онлайн платформу, позволяющую быстро, просто и безопасно объединить ресторатора и инвестора. Теперь абсолютно любой потенциальный инвестор, даже из самых отдаленных уголков планеты может получить долю в ресторанном бизнесе, получая хороший доход за короткий срок, для этого достаточно иметь доступ в сеть интернет. Пройдите простую регистрацию на сайте www.aceoftaste.org и сделать депозит в любой из инвестиционных планов, и свой доход вы начнете получать уже на следующий день. Ваши персональные данные будут надежно хранится на нашем мощном защищенном сервере, а совершаемые транзакции абсолютны безопасны, так данные о них передаются по зашифрованному каналу, обладающему максимальной степенью защиты.
Платёжные системы:
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План Intro
Доход 107.5%
$10 - $99
Срок депозита дней 10
Депозит возвращается
План Insight
Доход 124%
$20 - $499
Срок депозита дней 20
Депозит возвращается
План Partner
Доход 145%
$50 - $999
Срок депозита дней 30
Депозит возвращается
План Co-owner
Доход 180%
$400 - $15000
Срок депозита дней 40
Депозит включен в выплаты
- Perfect Money - Верифицирован, 0 Trust Score point(s)
- Payeer
- Bitcoin
- AdvCash
- Nixmoney
Характеристики проекта:
Выплаты:
инстант
Минимальная сумма к выплате:
10$
Реферальная программа:
5%-2%-1%
Язык интерфейса:
Английский, Русский, Немецкий
Скрипт:
H-Script (Лицензия на домен "aceoftaste.org" существует!)
Регистратор:
Internet Domain Service BS Corp - Created on 2017-04-06 - Expires on 2018-04-06 - Updated on 2017-05-12
SSL:
Cloudflare от Comodo - Valid from April 23, 2017 to October 31, 2017
Хостинг:
DDOSA.NET
IP Address:
164.132.156.62 - Hauts-de-france - Roubaix - Llc Antiddos
Name Server:
NS1.DDOSA.NET
Name Server:
NS2.DDOSA.NET
Name Server:
NS3.DDOSA.NET
Name Server:
NS4.DDOSA.NET
Мой депозит:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1224????->U14622982. Memo: Shopping Cart Payment. 510, profitinfo.. Date: 16:25 17.05.17. Batch: 176366897.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!