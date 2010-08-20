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bipcoin.org - BipCoin (BIP)

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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,826
Благодарностей: 3,213
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек 
bipcoin.org - BipCoin (BIP)


Торговый символ: BIP
Год основания: 17.08.2016
Протокол генерации: POW
Основатель: makjak
Алгоритм: CPU mining, CryptoNight
Всего монет: 18 446 744 BIP

BipCoin – криптовалюта на основе CryptoNote. Подтверждение сделок происходит в течение пары минут.

Преимущества:
– Платежи не отслеживаются.
– Транзакции не связываются.
– Иммунитет к какому-либо анализу цепочки блоков.
– Адаптивные параметры (легко изменяемые).

Сайт: bipcoin.org
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