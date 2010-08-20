bipcoin.org - BipCoin (BIP)

Торговый символ:
BIP
Год основания:
17.08.2016
Протокол генерации:
POW
Основатель:
makjak
Алгоритм:
CPU mining, CryptoNight
Всего монет:
18 446 744 BIP
BipCoin
– криптовалюта на основе CryptoNote. Подтверждение сделок происходит в течение пары минут.
Преимущества:
– Платежи не отслеживаются.
– Транзакции не связываются.
– Иммунитет к какому-либо анализу цепочки блоков.
– Адаптивные параметры (легко изменяемые).
Сайт: bipcoin.org
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