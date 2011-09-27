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GrandCanals привлекла $4,8 млн для помощи торговцам конкурировать с Amazon

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GrandCanals привлекла $4,8 млн для помощи торговцам конкурировать с Amazon

Amazon.com Inc. продолжает развивать количество услуг своей площадки, и недавно было оглашено о запуске бесплатной доставки товара в день заказа. Само собой, такая тенденция уменьшает конкурентные возможности маленьких магазинов, соревноваться с мировым гигантом. Именно для этого GrandCanals Inc. разработала свой сервис и хочет помочь ритейлерам идти в ногу со временем.

Стартап GrandCanals работает на рынке уже более трех лет и недавно объявил о получении $4,8 млн инвестиций, для помощи екоммерс компаниям, найти пути улучшения способов и уменьшения времени доставки. Созданная компанией платформа Dubbed Fulfillment Cloud, обеспечивает торговца всем необходимым функционалом для построения своей цепочки отправки товаров и осуществления анализа статистических данных по покупателям.

Fulfillment Cloud предназначена для визуализации розничных поставок продавца в разных регионах. То есть пользователь имеет возможность посмотреть наиболее актуальные маршруты и стоимость доставки, определенной продукции в зависимости от штата. На основании этих данных продавцу легче просчитывать маршруты и налаживать логистику, что может значительно ускорить доставку и соответственно лояльность клиентов.

По словам представителей GrandCanals, такая подборка информации не только позволяет сделать оценку стоимости упаковки, времени доставки и других факторов, но и благодаря этому, значительно уменьшить стоимость доставки. Сэкономленные ресурсы, можно использовать на более дорогую и быструю доставку.

Полученные инвестиции компания планирует использовать для рекламы собственной платформы. Деньги были получены от венчурных фондов AllMobile Fund и Cloud Apps Capital Partners - инвестиционные компании, специализирующиеся на фирмах, предоставляющих SaaS услуги. В долгосрочной перспективе GrandCanals, станет незаменимым помощником на пути небольших розничных магазинов в борьбе с Amazon.

Многие знают, что Amazon тратит миллиарды на просчет логистики, сможет ли молодой стартап побороться за "место под солнцем"?

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
инвестиции, сервис, торговля
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