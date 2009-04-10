tanrad трейдер



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Ожидаемые последствия блокировки сайтов РФ для бизнеса и рядовых украинцев Под грядущие санкции попадут три основные группы российских компаний: социальные сети, производители и поставщики ПО и системные интеграторы/дистрибьюторы.



Помимо блокировки российских соцсетей, почтовых и иных сервисов, также ограничен доступ к продуктам Лаборатории Касперского и Доктор Веб, специализирующихся на разработке антивирусных программ. Госсектору в приказном порядке запрещено пользоваться услугами российских разработчиков антивирусов.



Украинских провайдеров уже обязали технически подготовится к отключению российских веб-ресурсов, что чревато потерей трафика, а значит, и денег.

Бизнесу теперь придется пересмотреть площадки, планы и бюджеты для общения со своей аудиторией, а простые украинцы озадачены поиском альтернативных программных решений.

Социальные сети — это даже не вершина айсберга, это лишь маленькая «побочная часть». А основной удар придется по российским производителям программного обеспечения.

К примеру, Яндекс является крупным производителем ПО, а не только владельцем сервиса «Карты». Тоже самое касается Mail.ru Group, которая в первую очередь, многопрофильная софтверная компания, а не почтовый сервис, как считает большинство пользователей.



Кроме того, будет ограничена деятельность в Украине российских системных интеграторов, которые до сих пор оставались полноценными игроками на нашем IT-рынке и, хоть и изредка, но продолжали поставлять софт и аппаратное оборудование украинским компаниям-заказчикам.



Что интересно, решение СНБО о введении санкций не распространяется на частных сервис-провайдеров — только на органы исполнительной власти (статья 10 Закона об СНБО).

Действующее законодательство не определяет порядок исполнения подобных санкций на телеком-рынке, поэтому сразу, скорее всего, ничего не изменится, говорят юристы.

«Чтоб механизм заработал, его нужно сперва создать. Создавать его станет, скорее всего, один из госорганов, ответственных за телекоммуникационный рынок (это может быть Национальная комиссия по регулированию в сфере связи и информации или Госспецсвязь). После того, как порядок будет запущен, тогда можно будет обсуждать. Сейчас же провайдеры могут начать блокировать российские ресурсы преимущественно в рамках частной инициативы», — отметил в разговоре с UBR.ua управляющий партнер ЮК Jurimex Юрий Крайняк.



Президентский указ уже взяли в работу и специалисты технического и юридического департаментов компании ВОЛЯ.

При этом многие компании отмечают, что этот процесс очень ресурсозатратный и далеко не у всех получится быстро перестроится, ранее такой функции в работе сетей предусмотрено попросту не было.

«Россия, например, прошла этот путь почти за два года. От политического решения до реальной блокировки первого сайта, отрасль потратила порядка $1,5 млрд на оборудование и его внедрение. И, если говорить юридическим языком, нужно поменять конституцию. Так как статья 15 однозначно запрещает цензуру», — отметил в разговоре с UBR.ua владелец компании-провайдера NetAssist Максим Тульев.

Но если действительно дойдет до дела, говорит Тульев, то где-то через полтора года можно ожидать реальной блокировки доступа к некоторым ресурсам сети, и создания структуры, аналогичной Роскомнадзору.



По оценке главы Интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, на техническое обеспечение и дополнительный персонал украинским провайдерам необходимо будет потратить в целом порядка $1 млрд.



Блокировки предлагается осуществить по доменным именам второго и третьего уровня, а также в некоторых случаях по URL.

Это означает, что провайдеры, если и будут проводить блокировки, то только исключительно в рамках списка доменных имен в решении. Например, так как в решении нет доменов <drweb.ua> и <Kaspersky.ua>, то доступ к этим ресурсам ограничен не будет.



Есть лазейки и для Mail.ru, говорят эксперты.



«Если внимательно читать указ, то санкции применены к компании Mail.Ru Group, то есть речь идет о блокировке их сервисов в целом. Теоретически компания может дать права на доступ к ним другому юрлицу, и создать «зеркала» своих сайтов», — отметил IT-эксперт Виктор Валеев.

К тому же международная практика применения блокировок свидетельствует о том, что такие ситуации лишь приводят к поиску новых способов обхода запретов. В том числе, и самими пользователями. Самый простой вариант, скачать браузер «Тор» с помощью которого можно просматривать заблокированные сайты.

«Скорее всего появятся сервисы-переходники, которые будут отсекать информацию про IP», — отметил в разговоре с UBR.ua CEO и основатель бизнес-сети Hubber Артем Шевченко.



Активными пользователями российских соцсетей является и украинский бизнес. Более 10 млн наших соотечественников ходят в российские соцсети, поэтому наши интернет-магазины используют эти площадки как инструмент для работы с клиентами и партнерами. Для малого бизнеса, который часто не имеет собственного сайта, группы и страницы в социальных сетях являются едва ли не основным каналом продаж.

Так, часть интернет-магазинов перейдет за своими клиентами в Facebook и другие сервисы, говорят эксперты, а те, которые там были представлены ранее, будут агитировать пользователей переходить на свои площадки. Произойдет перераспределение трафика, ведь украинцы начнут проводить больше времени на других сервисах.



Иначе дело обстоит с ресурсами для бизнеса, в частности, с программой 1С для предприятий, которая за последние 20 лет по факту стала монополистом в данном направлении.

С одной стороны, под санкции попали юридические лица (в том числе дистрибьюторы в Украине), а не сам продукт. С другой — санкции предусматривают блокирование активов и деятельности таких юрлиц, и на данный момент трудно предположить, как это повлияет на работу продуктов 1С в Украине.

«Хорошо, если у автора данных санкционных документов есть идеи, как бизнесу безболезненно «уйти» от 1С, к которой привыкли также и фискальные органы, и какая есть альтернатива. Если таких идей нет, то, наверное, пользователям придется самостоятельно подыскивать замену (например, SAP), или же довериться компании «1С», которая заявляет, что введение санкций не повлияет на обслуживание программных продуктов для бухгалтерского учета», — отметила в разговоре с UBR.ua старший юрисконсульт SBT Systems Ukraine Елена Талалай.

Стоит также отметить, что в первую очередь указ касается ограничений экономико-хозяйственной деятельности компаний, но он не запрещает использование ранее приобретенных продуктов.



По словам экспертов, сегодня быстро заменить продукты «1С» нечем, так как среди аналогов есть только нишевые более дорогие решения, которые не по карману среднему и малому бизнесу.

«Например, мы как поставщик видим, что у Microsoft есть промышленные системы, которые смогут прийти на замену «1С». Хотя цена этих решений выше, но и функционал значительно шире. Что касается продукции компании «Парус», то мы думаем, что увидим довольно быструю замену этого ПО, поскольку ранее государственные органы пользовались продуктом этого производителя довольно активно», — говорит Иван Сидоренко.



Источник - ubr.ua

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