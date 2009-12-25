Южнокорейский конгломерат запускает логистический сервис на базе блокчейна

Дочерняя компания южнокорейского конгломерата SK Group запустила новый блокчейн-сервис, ориентированный на торговую логистику.
Korea JoongAng Daily сообщает, что SK C&C, IT-фирма, созданная конгломератом является одним из крупнейших бизнес-конгломератов в Южной Корее. Согласно публикации, услуга будет ориентирована на судоходные и другие компании, работающие с цепочками поставок.
Пресс-секретарь SK сказал в интервью Daily:
“В настоящее время судоходные компании и каждый сухопутный перевозчик имеют собственные системы логистики, которые часто несовместимы. В таком случае данные менеджмента грузов необходимо повторно подтверждать и регистрировать каждый раз, когда груз перебрасывается другому поставщику, что делает процесс логистики дорогим, трудоемким и неэффективным”.
На сайте SK говорится, что платформа также будет поддерживать приложения для торгового финансирования.
SK – не единственный южнокорейский конгломерат, нацеленный на рынок блокчейн-решений. Samsung, через свою партнерскую IT-компанию Samsung SDS, летом прошлого года инвестировал в блокчейн-стартап в рамках проекта привнесения новой технологии в свое производство.
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