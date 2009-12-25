Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,966 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Южнокорейский конгломерат запускает логистический сервис на базе блокчейна

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:45
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,152
Благодарностей: 8,808
УГ: 4
КП: 0.150
подарки
награды Волшебный горшочек 
Южнокорейский конгломерат запускает логистический сервис на базе блокчейна

Дочерняя компания южнокорейского конгломерата SK Group запустила новый блокчейн-сервис, ориентированный на торговую логистику.

Korea JoongAng Daily сообщает, что SK C&C, IT-фирма, созданная конгломератом является одним из крупнейших бизнес-конгломератов в Южной Корее. Согласно публикации, услуга будет ориентирована на судоходные и другие компании, работающие с цепочками поставок.

Пресс-секретарь SK сказал в интервью Daily:

“В настоящее время судоходные компании и каждый сухопутный перевозчик имеют собственные системы логистики, которые часто несовместимы. В таком случае данные менеджмента грузов необходимо повторно подтверждать и регистрировать каждый раз, когда груз перебрасывается другому поставщику, что делает процесс логистики дорогим, трудоемким и неэффективным”.

На сайте SK говорится, что платформа также будет поддерживать приложения для торгового финансирования.

SK – не единственный южнокорейский конгломерат, нацеленный на рынок блокчейн-решений. Samsung, через свою партнерскую IT-компанию Samsung SDS, летом прошлого года инвестировал в блокчейн-стартап в рамках проекта привнесения новой технологии в свое производство.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
100% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
pilot10 вне форума  
Ответить
Метки
приложение, сервис, технология блокчейн
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
IndieSquare представила игру на базе блокчейна биткоина Анна Чернобай Bitcoin 0 01.04.2017 13:25
Microsoft запускает облачный сервис на базе Ethereum blockchain Rimlin Новости криптовалют 3 15.03.2017 13:32
Visa и Chain запускают платежный сервис B2B на базе блокчейна upline Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.10.2016 12:53
Factom строит систему управления городами на базе блокчейна Max Otto Новости в мире финансов и инвестиций 4 31.03.2016 12:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kral85
Каждое четвертое мобильное устройство в мире заражено вредоносным ПО
От kral85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Создаю проект
От dimka74yy в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар Satyr
Wmr.regrant.ru
От Satyr в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Баг или атака: ошибка в Ethereum напугала криптовалютные биржи
От clipman77 в разделе «Ethereum»
Аватар tigr
Первое обновление Windows 10 принесло пользователям первые проблемы
От tigr в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Tigrenish
AOL купила рекламный бизнес Microsoft и сделает Bing поисковиком вместо Google
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,966
Тем
469,899
Сообщений
11,615,875

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube