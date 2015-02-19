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Уоррена Баффет продает акции 21st Century Fox ради удвоения своей доли в Apple

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Уоррена Баффет продает акции 21st Century Fox ради удвоения своей доли в Apple


Уоррена Баффет хочет увеличить свои инвестиции в Apple

У. Баффета один из богатейших людей мира, его состояние оценивается в 75 с половиной миллиардов долларов. Уоррен решил продать свои ценные бумаги компании 21st Century Fox Inc. ради большей доли в яблочном гиганте.

Первую свою долю в 21st Century Fox Inc.Уоррен купил 3 года назад, выкупив 4,7 миллиона акций, которые обошлись ему в 161 миллион долларов. Позже бизнесмен почти вдвое увеличил свою долю в компании доведя количество ценных бумаг до 9 миллионов. Причину продажи Баффет не раскрывает. Но стоит отметить, что после продажи были куплены мгновенно куплены акции Apple.

Компания 21st Century Fox Inc переживает свои не лучшие времена. Из за скандальных разборок связанных с сексуальными домогательствами компания находится в постоянных волнениях. В прошлом месяца был уволен топовый ведущий канала Билл О'Рейли.

За последние пол года Баффет в 2 раза увеличил свою долю в компании Apple. Ради этой доли Уорен продал ценные бумаги 21st Century Fox и IBM.

Уникальность: 100.00%
По материалам forbes.ru
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Метки
акции apple, бизнес, инвестиции
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