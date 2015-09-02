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Anonymous пообещали уничтожить все центробанки мира

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Старый Сегодня, 22:50
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
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Anonymous пообещали уничтожить все центробанки мира
Anonymous пообещали уничтожить все центробанки мира

Атаковав во вторник, 3 мая, центральный банк Греции, хакеры Anonymous пообещали, что это только начало масштабной войны против мировой финансовой системы.

Как заявляет Anonymous, в течение следующих 30 дней будут атакованы все центральные банки мира. Это будет самая масштабная атака в истории группы. Хакеры обещают обвалить системы MasterCard и Visa, обрушить фондовую биржу NASDAQ и вывести из строя все крупные банковские системы.

Как утверждает Anonymous, цель акции — намерены освободить человечество от рабства у банковских систем.

Как заявили в Банке Греции, атака длилась несколько минут и полностью вывела из строя сайт организации.

ForkLog напоминает, что, храня свои честно заработанные средства в биткоинах или другой криптовалюте, вы существенно снижаете риски их потери.

Напомним, что в прошлом году Anonymous запустила Minds.com, социальную сеть на основе блокчейна, предложив более открытые алгоритмы и невозможность несанкционированного доступа к личным данным пользователей.
Invention на форуме  
Старый Сегодня, 23:04
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 264
Благодарностей: 49
УГ: 0
КП: 0.100
Re: Anonymous пообещали уничтожить все центробанки мира
Имхо, сами анонимусы работают на кого-то. Возможно это даже Американский или еще чей-то вброс. Да и не осилят они обвалить все, хотя умеют многое.
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WoodenArrow на форуме  
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