|
Anonymous пообещали уничтожить все центробанки мира
Anonymous пообещали уничтожить все центробанки мира
Атаковав во вторник, 3 мая, центральный банк Греции, хакеры Anonymous пообещали, что это только начало масштабной войны против мировой финансовой системы.
Как заявляет Anonymous, в течение следующих 30 дней будут атакованы все центральные банки мира. Это будет самая масштабная атака в истории группы. Хакеры обещают обвалить системы MasterCard и Visa, обрушить фондовую биржу NASDAQ и вывести из строя все крупные банковские системы.
Как утверждает Anonymous, цель акции — намерены освободить человечество от рабства у банковских систем.
Как заявили в Банке Греции, атака длилась несколько минут и полностью вывела из строя сайт организации.
ForkLog напоминает, что, храня свои честно заработанные средства в биткоинах или другой криптовалюте, вы существенно снижаете риски их потери.
Напомним, что в прошлом году Anonymous запустила Minds.com, социальную сеть на основе блокчейна, предложив более открытые алгоритмы и невозможность несанкционированного доступа к личным данным пользователей.