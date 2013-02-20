«Росинфокоминвест» инвестировал 75.000.000 рублей в финтех-стартап RoboETF.
Российский государственный инвестиционный венчурный фонд «Росинфокоминвест» инвестировал 75.000.000 рублей в финансово- технологический стартап RoboETF.
В инвестиционном раунде финансирования также приняла участие единственная иностранная компания, изъявившая желание пройти процедуру листинга на российских торговых площадках FinEx (Financial Instruments Exchange). Компания также инвестировала 75.000.000 рублей.
Российский стартап RoboETF предлагает интернет-платформу, которая объединяет в себе технологию робоэдвайзера - это такой себе автоматизированный инвестиционный консультант. Алгоритм платформы может выявлять предпочтения клиента и на основе анкетирования составлять инвестиционный портфель, и также самостоятельно его ребалансировать.
В источнике сообщается, что сумма инвестиционных средств со стороны текущих бизнес-партнеров может возрасти до 300.000.000 руб.
По материалам: http://firrma.ru/data/news/30514