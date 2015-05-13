Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,916 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Lensabl привлек инвестиции для онлайн-сервиса для заказа линз для очков

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:12
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,804
Благодарностей: 1,317
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.124
подарки
Lensabl привлек инвестиции для онлайн-сервиса для заказа линз для очков
Стартап Lensabl, расположенный в Лос-Анжелесе (штат Калифорния), привлек инвестиции для своего онлайн сервиса по заказу линз для очков.
Инвестиции предоставил Amplify.LA, Luma Launch, а также бизнес-ангелы из фонда JJ List. Компания нацелена использовать привлеченные средства для улучшения маркетинга и расширения своего бизнеса в целом.


Основанная в 2016 году под руководством Андрея Белинского (сейчас соучредитель), Lensabl управляет онлайн платформой по заказу линз для очков по рецепту.

На сайте можно выбрать как прозрачные так и солнцезащитные стекла для очков, стоимостью от 77$.


Lensabl не так давно начал предлагать линзы для солнцезащитных очков без рецепта, а также линзы с блублокером (фильтры, блокирующие голубой цвет, который в избытке излучают мониторы ПК).


Несмотря на то, что Lensabl не продает оправу для очков, у компании есть огромные планы, в частности реализовать онлайн тест для глаз, чтобы комплексно подойти к вопросам клиентов.

Перевод специально для MMGP.RU
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Hyip-Cruiser.com -Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации| Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек| Мой блог ELBRUSINVEST: только топовые проекты, рефбек 75%
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
новости, привлечение инвестиций, сервис, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап LensGen привлек $ 21 млн для интраокулярных линз, восстанавливающие зрение Alcest Горячие новости 0 02.05.2017 14:08
Стартап Lemoncat привлек € 6 млн для онлайн-сервиса общественного питания Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.04.2017 18:33
MPower Financing привлек инвестиции для сервиса выдачи кредитов на образование Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 4 23.03.2017 16:14
Стартап iflix Internet TV привлек $90 млн для своего онлайн-ТВ сервиса Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.03.2017 00:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Expert Traders - www.exptraders.com
От Dmitry в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tigr
Крупнейший производитель солнечных батарей - банкрот
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rumi-skit
Почему сетевики в пролете?
От Rumi-skit в разделе «Вопросы от новичков»
Аватар veter_st
cashitsinstant - www.cashitsinstant.com
От veter_st в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ciara
Истории - страшилки
От Ciara в разделе «Юмор»
Аватар polaks
Vexofinance - vexofinance.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,916
Тем
469,814
Сообщений
11,612,664

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube