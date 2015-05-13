Lensabl привлек инвестиции для онлайн-сервиса для заказа линз для очков

Стартап Lensabl, расположенный в Лос-Анжелесе (штат Калифорния), привлек инвестиции для своего онлайн сервиса по заказу линз для очков.
Инвестиции предоставил Amplify.LA, Luma Launch, а также бизнес-ангелы из фонда JJ List. Компания нацелена использовать привлеченные средства для улучшения маркетинга и расширения своего бизнеса в целом.
Основанная в 2016 году под руководством Андрея Белинского (сейчас соучредитель), Lensabl управляет онлайн платформой по заказу линз для очков по рецепту.
На сайте можно выбрать как прозрачные так и солнцезащитные стекла для очков, стоимостью от 77$.
Lensabl не так давно начал предлагать линзы для солнцезащитных очков без рецепта, а также линзы с блублокером (фильтры, блокирующие голубой цвет, который в избытке излучают мониторы ПК).
Несмотря на то, что Lensabl не продает оправу для очков, у компании есть огромные планы, в частности реализовать онлайн тест для глаз, чтобы комплексно подойти к вопросам клиентов.
Перевод специально для MMGP.RU