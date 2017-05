myhyipsnet Профессионал

Mendex LTD - mendex.biz Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 16/05/2017



языки: EN



Новый проект: Mendex LTD







Описание программы

Цитата: Mendex has a well-trained team of specialists that helps our participants in the world of investments to make excellent profits. Support our customers with the best information and detailed description from our experts to maximize profits with minimum risk. Our philosophy is to influence the lowering of margins to our higher customers in the market.



There is a difficulty associated with Forex Trading, but only experienced traders can get an excellent profit from trading in the Forex market. The aim of our investors is to maximize the return on each client's investment. We offer solutions for investors who want to participate in online trading, but do not have enough time to enter the world of the Forex market.



Our specialists, who have extensive experience in the field of earnings, will help each investor to increase their financial status. Перевод с Google: (RU)

Цитата: В Mendex есть хорошо подготовленная команда специалистов, которая помогает нашим участникам в мире инвестиций получать отличную прибыль. Поддержите наших клиентов с лучшей информацией и подробным описанием от наших экспертов, чтобы максимизировать прибыль с минимальным риском. Наша философия заключается в том, чтобы влиять на снижение прибыли наших более высоких клиентов на рынке.



Существует трудность, связанная с Forex Trading, но только опытные трейдеры могут получить отличную прибыль от торговли на рынке Forex. Цель наших инвесторов - максимизировать отдачу от инвестиций каждого клиента. Мы предлагаем решения для инвесторов, которые хотят участвовать в онлайн-трейдинге, но не имеют достаточно времени, чтобы войти в мир рынка Форекс.



Наши специалисты, имеющие большой опыт в области заработка, помогут каждому инвестору повысить свой финансовый статус. + Инвестиционные планы:

Цитата: 8% DAILY FOR 19 DAYS / 12% DAILY FOR 10 DAYS / 110% AFTER 5 DAYS

Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10 / $10.000

* Реф. программа: 5%/2%/1%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: PositiveSSL - COMODO CA Limited

* Выплаты: Manual

+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET



IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-05-13 - Expires on 2018-05-12 - Updated on 2017-05-13

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14379805. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to mendex.biz User MYHYIPSNET.. Date: 15:40 16.05.17. Batch: 176265123.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

