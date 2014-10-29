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Болгары будут печатать у себя Евро

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Старый Сегодня, 18:15
#1
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Болгары будут печатать у себя Евро


Пока ещё денежной единицей в Болгарии официально считается болгарский лев и он же конечно, находится в обращении, т.е. им расплачиваются везде на всей территории этой страны. Поэтому информация о том, что в Болгарии отныне позволительно печатать у себя общеевропейскую валюту Евро, может вызвать наверное у некоторых людей вполне естественное удивление, однако теперь это так.

Как сообщает ТАСС, Болгарский народный банк (БНБ) являющийся эмиссионным центром этой страны, теперь обладает правом начать печатать банкноты Евро. Это конечно, же не означает, что прямо с завтрашнего утра они начнут это делать в массовом порядке, просто Болгарский народный банк является главным акционером совместного болгарско-французского предприятия Oberthur Fiduciaire SAS, которое было создано еще 4 года тому назад и в котором располагается типография Болгарского народного банка и вот именно сегодня, данное СП получило официальную аккредитацию Европейского Центробанка. И согласно этим документам у БНБ отныне есть право участвовать в торгах, периодически проводящихся центральными банками ЕС за производство купюр Евро. Поэтому в случае победы на таких торгах СП сможет выпускать заказанные партии Евро.

Европейский Центробанк неспроста наделил это совместное предприятие болгар с французами правом печати свободно конвертируемых европейских купюр. Дело в том, что СП изначально старалось соответствовать всем европейским нормам по безопасности, постоянно вело закупки новейшего оборудования, а также создавало лучшие условия труда для своих сотрудников и соблюдало природоохранное законодательство Болгарии. Сейчас на этом предприятии трудится уже более 200 человек и основном это граждане Болгарии. За годы своего существования СП нарастило выпуск купюр по заказам от третьих стран с 60 млн до 1 млрд штук в год, т.е превратилось в лидера по печати денег в своем регионе.

Между тем, эксперты финансовой индустрии говорят, что получение официального разрешение на печать Евро несомненно может сыграть положительную роль ещё и при переходе Болгарии на эту валюту и данное событие должно произойти уже в скором времени Получается, что Болгария будет фактически готова к самостоятельной печати своих же новых денег. Это должно случится после того, как Болгария официально войдет в еврозону, Сама эта страна уже фактически готова к этому по всем параметрам.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/591b082216a20
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