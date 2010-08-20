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Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
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Сегодня, 14:18
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Сегодня, 13:36
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#1
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Модератор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,815
Благодарностей: 3,213
УГ: 3
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10kpool.mmxivcoin.com - 10kCoin (10K)
Торговый символ:
10K
Год основания:
02.02.2015
Протокол генерации:
POW/POS
Основатель:
iGotSpots
Алгоритм:
SHA-256, Scrypt, X11
Сайт: 10kpool.mmxivcoin.com
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Сегодня, 14:18
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