BitcoinsBrain - bitcoinsbrain.com

How do you process withdrawals?

All withdrawals are paid AUTOMATICALLY!

Every four hours at 0:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00 and 20:00 GMT our system determines if your account's withdrawable balance is greater than or equal to 0.0001 BTC. If it is, we create a withdrawal request and process it within minutes. No night shifts. No weekends or holidays. You don't need to withdraw anything.



Перевод:

Как вы обрабатываете снятие средств?

АВТОМАТИЧЕСКИ!

Каждые четыре часа в 0:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00 и 20:00 GMT наша система определяет, превышает или равен ли 0.0001 BTC остаточный баланс вашей учетной записи. Если да, мы создаем запрос на снятие и обрабатываем его в течение нескольких минут. Никаких ночных смен. Нет выходных и праздников. Вам не нужно ничего снимать.



Получается, платит Автоматом Каждые 4-ре Часа???



Do I understand correctly that, independently of deposit currency, withdrawals will be made via Bitcoin?

Yes, you are absolutely right.



Перевод:

Правильно ли я понимаю, что независимо от валюты депозита снятие средств будет производиться через Биткойн?

Да, вы абсолютно правы.



