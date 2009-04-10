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Почему ваш ПАММ-счет должен быть консервативным
Если вы решили работать с чужими средствами, то ПАММ-система - самый оптимальный для этого вариант.
Некоторые трейдеры совершают одну и ту же ошибку - начинают давать по 5-10% в неделю, в надежде быстро привлечь инвесторов. Но инвесторы сейчас пошли грамотные и вряд ли вложатся в чужой счет, которому меньше полугода. Проблема в том, что с такой доходностью счет не проживет эти пол-года. Чудес не бывает. Если торговля все время дает большой профит, то однажды она принесет большой убыток. Два три таких убытка выше 30% и счет можно закрывать. Никто не понесет деньги в такой счет. Но вы ведь открываясь, планировали привлечь большие капиталы в управление?
Среди счетов свыше года, которые находятся у нас в инвест-разделе почти все счета - консервативные и умеренные. Это и логично. Когда на счете случается просадка, нужен приличный запас прочности, чтобы разрулить ее без риска полного слива. В агрессивных счетах в таких случаях все время приходится идти ва-банк. Вряд ли это может понравиться адекватным инвесторам.
Так что если вы любите загружать свой счет под завязку, то вряд ли стоит тратить время на ПАММы и ДУ. Ставьте проверенную "мартышку" и выводите регулярно прибыль. Во флетовом рынке мартышка приносит баснословную прибыль. Пока не сольется...