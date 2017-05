Naale



FEXTRADELTD - fextrading.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: FEX TRADE LTD



Планы nvestment До 2% ежедневно в течение 75 дней (основной возврат)



Минимальный вклад $10



Рефские до 3 уровня: 7% - 3% -1%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от CloudFlare



Перевод с Google:



Цитата: Добро пожаловать в FEX TRADE LTD



Мы приветствуем посетителей на официальном сайте FEX TRADE LTD! Мы - амбициозная команда, состоящая из молодых специалистов в области информационных технологий и компьютерной техники. Сегодня мы предлагаем вам стабильное и чрезвычайно долгосрочное сотрудничество, результатом которого, безусловно, будет быстрый рост для нас и гарантированная прибыль для вас. В основе нашего предложения лежит привлечение инвестиций для организации и развития процесса криптоалгоритмизации, самого популярного и современного типа заработка, который мы предлагаем. Наши технические возможности позволяют круглосуточно вести торговый процесс, а превосходное географическое расположение наших двух дата-центров выгодно для скорости торговли.



Специалисты FEX TRADE LTD твердо верят в перспективы криптовалюты. Мы можем проанализировать рынок и сделать необходимые выводы на основе изменений в области цифровых денег: новых подходов и алгоритмов добычи, колебаний ценового графика, а также нового применения CryptoCurrency и его производных типов. Инвестиционные планы:



Цитата: Серебряный

Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)

Срок интереса: 30 дней 10,00 долл. США - 499,00 долл. США 1,00

Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов.







Золото

Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)

Срок интереса: 45 дней. $ 500,00 - $ 999,00. 1,20

Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов.







платиновый

Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)

Срок начисления процентов: 60 дней 1000,00 долл. США - 4999,00 долл. 1,50

Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов.







ромб

Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)

Срок интереса: 75 дней 5000,00 - 10000,00 долл. США 2,00

Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов. Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 176231285

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14844873 (FEXTRADELTD)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to FEX TRADE LTD User naale

