FEXTRADELTD - fextrading.com

Планы nvestment До 2% ежедневно в течение 75 дней (основной возврат)
Минимальный вклад $10
Рефские до 3 уровня: 7% - 3% -1%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от CloudFlare
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Добро пожаловать в FEX TRADE LTD
Мы приветствуем посетителей на официальном сайте FEX TRADE LTD! Мы - амбициозная команда, состоящая из молодых специалистов в области информационных технологий и компьютерной техники. Сегодня мы предлагаем вам стабильное и чрезвычайно долгосрочное сотрудничество, результатом которого, безусловно, будет быстрый рост для нас и гарантированная прибыль для вас. В основе нашего предложения лежит привлечение инвестиций для организации и развития процесса криптоалгоритмизации, самого популярного и современного типа заработка, который мы предлагаем. Наши технические возможности позволяют круглосуточно вести торговый процесс, а превосходное географическое расположение наших двух дата-центров выгодно для скорости торговли.
Специалисты FEX TRADE LTD твердо верят в перспективы криптовалюты. Мы можем проанализировать рынок и сделать необходимые выводы на основе изменений в области цифровых денег: новых подходов и алгоритмов добычи, колебаний ценового графика, а также нового применения CryptoCurrency и его производных типов.
Инвестиционные планы:
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Серебряный
Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)
Срок интереса: 30 дней 10,00 долл. США - 499,00 долл. США 1,00
Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов.
Золото
Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)
Срок интереса: 45 дней. $ 500,00 - $ 999,00. 1,20
Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов.
платиновый
Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)
Срок начисления процентов: 60 дней 1000,00 долл. США - 4999,00 долл. 1,50
Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов.
ромб
Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)
Срок интереса: 75 дней 5000,00 - 10000,00 долл. США 2,00
Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов.