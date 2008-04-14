Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FEXTRADELTD - fextrading.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:03
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,479
Благодарностей: 2,914
Записей в блоге: 1
УГ: 10
КП: 0.003
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
FEXTRADELTD - fextrading.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: FEX TRADE LTD

Планы nvestment До 2% ежедневно в течение 75 дней (основной возврат)

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровня: 7% - 3% -1%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в FEX TRADE LTD

Мы приветствуем посетителей на официальном сайте FEX TRADE LTD! Мы - амбициозная команда, состоящая из молодых специалистов в области информационных технологий и компьютерной техники. Сегодня мы предлагаем вам стабильное и чрезвычайно долгосрочное сотрудничество, результатом которого, безусловно, будет быстрый рост для нас и гарантированная прибыль для вас. В основе нашего предложения лежит привлечение инвестиций для организации и развития процесса криптоалгоритмизации, самого популярного и современного типа заработка, который мы предлагаем. Наши технические возможности позволяют круглосуточно вести торговый процесс, а превосходное географическое расположение наших двух дата-центров выгодно для скорости торговли.

Специалисты FEX TRADE LTD твердо верят в перспективы криптовалюты. Мы можем проанализировать рынок и сделать необходимые выводы на основе изменений в области цифровых денег: новых подходов и алгоритмов добычи, колебаний ценового графика, а также нового применения CryptoCurrency и его производных типов.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Серебряный
Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)
Срок интереса: 30 дней 10,00 долл. США - 499,00 долл. США 1,00
Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов.



Золото
Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)
Срок интереса: 45 дней. $ 500,00 - $ 999,00. 1,20
Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов.



платиновый
Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)
Срок начисления процентов: 60 дней 1000,00 долл. США - 4999,00 долл. 1,50
Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов.



ромб
Плановая информация Отработанная сумма ($) Дневная прибыль (%)
Срок интереса: 75 дней 5000,00 - 10000,00 долл. США 2,00
Основная сумма вклада возвращается после истечения срока инвестирования в дополнение к возврату процентов.
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 176231285
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14844873 (FEXTRADELTD)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to FEX TRADE LTD User naale
__________________
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Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 12:07.
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 12:16
#2
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 4,944
Благодарностей: 1,113
УГ: 2
КП: 0.685
Re: FEXTRADELTD - fextrading.com
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение

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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 12:24
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: FEXTRADELTD - fextrading.com
Годкодерс без лицензии, дизайн бу при таком маркетинге явно отталкивают от вклада.
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imr56 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
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