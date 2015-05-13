8VC закрыл фонд на $256.75 млн для инвестиций в новые перспективные стартапы
Венчурный фонд 8VC, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния) получил $256.75 млн долларов для инвестиций в новые стартапы.
Основанная в 2005 году под руководством Джо Лонсдейла совместно с Дрю Оттинг, Алексом Коли, Джейком Медвеллом и Кимм Скотти, 8VC инвестирует в стартапы, работающие в сфере финансов, энергетики, образования, маркетинга, e-commerse и здравоохранения.
В так называемый портфель входят такие стартапы как:
Addepar (платформа для управления инвестициями),
Wish (оптимизация малого и среднего бизнеса),
RelateIQ (программное обеспечения для увеличения продаж),
Oscar (компания медицинского страхования),
Radius (B2B платформа для расширения производственных процессов), Oculus (продукты виртуальной реальности),
Blend (кредитование),
ZenReach (автоматизация и оптимизация маркетинга),
GuardantHealth (диагностики и лечение раковых заболеваний),
RondinX (платформа для поиска лекарственных препаратов),
Alloy (онлайн-консультации),
Synthego (ДНК исследования),
uBiome,
информационный стартап портал Crunchbase и др.
Также напомню, что за 2 года с момента основания, венчурный фонд профинансировал новые стартапы на $610 млн.