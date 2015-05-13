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8VC закрыл фонд на $256.75 млн для инвестиций в новые перспективные стартапы

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8VC закрыл фонд на $256.75 млн для инвестиций в новые перспективные стартапы

Венчурный фонд 8VC, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния) получил $256.75 млн долларов для инвестиций в новые стартапы.
Основанная в 2005 году под руководством Джо Лонсдейла совместно с Дрю Оттинг, Алексом Коли, Джейком Медвеллом и Кимм Скотти, 8VC инвестирует в стартапы, работающие в сфере финансов, энергетики, образования, маркетинга, e-commerse и здравоохранения.
В так называемый портфель входят такие стартапы как:
  • Addepar (платформа для управления инвестициями),
  • Wish (оптимизация малого и среднего бизнеса),
  • RelateIQ (программное обеспечения для увеличения продаж),
  • Oscar (компания медицинского страхования),
  • Radius (B2B платформа для расширения производственных процессов), Oculus (продукты виртуальной реальности),
  • Blend (кредитование),
  • ZenReach (автоматизация и оптимизация маркетинга),
  • GuardantHealth (диагностики и лечение раковых заболеваний),
  • RondinX (платформа для поиска лекарственных препаратов),
  • Alloy (онлайн-консультации),
  • Synthego (ДНК исследования),
  • uBiome,
  • информационный стартап портал Crunchbase и др.

Также напомню, что за 2 года с момента основания, венчурный фонд профинансировал новые стартапы на $610 млн.


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Метки
венчурные инвесторы, венчурные компании, инвестиции в стартапы, новости
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