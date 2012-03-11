Сеть «Червонца»
не имеет единого центра расчётов. Информация о транзакциях полностью распределена между пользователями и хранится на устройствах пользователей, а переводы производятся непосредственно «от пользователя к пользователю» (P2P). С этим связаны некоторые особенности, которые нужно знать и правильно применять:
- Адреса– это уникальные счета, на которых учитываются Червонцы (имеют примерно такой вид: ShaSqxvF69ph85aDUqph1pBViW7zBYnKRz). Каждый может создать неограниченное количество адресов и использовать их для одноразовых операций или для длительного хранения. Адреса так же используются в качестве идентификатора при отправке и получении Червонцев. То есть перевод производится с Адреса на Адрес.
- P2P Транзакция по переводу Червонцев создаётся отправителем, в ней указывается уникальный адрес получателя и сумма. Затем данные зашифровываются, подписываются секретным ключом, хранящимся у Отправителя, и отправляются в сеть. Получатель перевода расшифровывает данные с помощью своего секретного ключа и зачисляет сумму на свой баланс после нескольких подтверждений от других участников сети, свидетельствующих о подлинности операции.
- Все транзакции и данные в сети обезличенны (не содержат персональной информации), но они всегда общедоступны. В том числе общедоступна информация о количестве Червонцев на том или ином адресе и история операций с ним. Посмотреть статус любой транзакции и информацию, а так же статистику сети можно на сайте https://chain.sibcoin.net/
- Приватные транзакции - специальные транзакции с использованием встроенного анонимайзера, препятствующего сбору даных об отправителе и происхождении средств.
Внимание!!! Все транзакции безотзывные, то есть не имеют возможности отмены!
Курс Червонца– не равен и не привязан жестко ни к одной валюте мира. Курс устанавливается в процессе торгов на специализированных биржевых площадках.