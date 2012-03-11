Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 11:09
#1
Сибирский Червонец (sibcoin.org)
 
Аватар woodywood
 
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 62
Благодарностей: 39
УГ: 0
КП: 0.144
Новичкам
Сеть «Червонца» не имеет единого центра расчётов. Информация о транзакциях полностью распределена между пользователями и хранится на устройствах пользователей, а переводы производятся непосредственно «от пользователя к пользователю» (P2P). С этим связаны некоторые особенности, которые нужно знать и правильно применять:
  • Адреса– это уникальные счета, на которых учитываются Червонцы (имеют примерно такой вид: ShaSqxvF69ph85aDUqph1pBViW7zBYnKRz). Каждый может создать неограниченное количество адресов и использовать их для одноразовых операций или для длительного хранения. Адреса так же используются в качестве идентификатора при отправке и получении Червонцев. То есть перевод производится с Адреса на Адрес.
  • P2P Транзакция по переводу Червонцев создаётся отправителем, в ней указывается уникальный адрес получателя и сумма. Затем данные зашифровываются, подписываются секретным ключом, хранящимся у Отправителя, и отправляются в сеть. Получатель перевода расшифровывает данные с помощью своего секретного ключа и зачисляет сумму на свой баланс после нескольких подтверждений от других участников сети, свидетельствующих о подлинности операции.
  • Все транзакции и данные в сети обезличенны (не содержат персональной информации), но они всегда общедоступны. В том числе общедоступна информация о количестве Червонцев на том или ином адресе и история операций с ним. Посмотреть статус любой транзакции и информацию, а так же статистику сети можно на сайте https://chain.sibcoin.net/
  • Приватные транзакции - специальные транзакции с использованием встроенного анонимайзера, препятствующего сбору даных об отправителе и происхождении средств.
Внимание!!! Все транзакции безотзывные, то есть не имеют возможности отмены!

Курс Червонца– не равен и не привязан жестко ни к одной валюте мира. Курс устанавливается в процессе торгов на специализированных биржевых площадках.
__________________
Червонец (SIB) http://sibcoin.org
woodywood на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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