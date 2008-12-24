Майнинговый проект Giga Watt проводит ICO

Ветеран майнинга биткоина Дейв Карлсон (владелец компании и пула MegaBigPower, поставлявшей майнеры на первых поколениях чипов Bitfury) и платформа проведения первичных предложений токенов Cryptonomos объединяют усилия для предоставления экономичных решений в области майнинга.
Cryptonomos, платформа блокчейновых решений для проведения краудсейлов, объявила запуск нового токена, дающего доступ к производственным мощностям профессиональной майнинговой фермы Giga Watt, которую спроектировал и построил Дейв Карлсон. Токены делают экономически эффективный майнинг общедоступным.
Токен Giga Watt (WTT) будет предлагаться платформой Cryptonomos к продаже со 2 июня 2017 года и токенизирует право использовать мощности майнинговой фермы Giga Watt для размещения эквивалента одного ватта энергопотребления майнингового оборудования, без уплаты арендной платы, на протяжении всего срока службы майнинговой фермы (около 50 лет). По заявлениям авторов проекта, это позволяет добывать один биткоин менее, чем за 500 долларов США – что гораздо дешевле, чем стоимость его покупки в Интернете.
Майнинговая ферма Giga Watt также может использоваться для размещения любого майнера proof-of-work, что позволит держателям токенов WTT также добывать Эфириум, Лайткоин и, в будущем, иные криптовалюты.
Поскольку майнинговое оборудование работает круглосуточно 7 дней в неделю под крайне высокой нагрузкой, его поломки и сбои неизбежны. Расположенный прямо на ферме Giga Watt на северо-западе США сервисный центр сокращает время простоя, что делает майнинг еще более экономичным и прибыльным.
"Благодаря токенизации своей майнинговой инфраструктуры, GigaWatt наконец-то сможет поделиться своими огромными экономическими преимуществами с оптовыми и розничными пользователями со всего мира. Это даст им возможность создать и развивать успешный майнинговый бизнес при содействии нашей высококвалифицированной команды, которая поможет этот бизнес построить и им управлять", - заявил Дейв Карлсон, основатель компании Giga Watt.
"Одна из наших целей – децентрализовать глобальную концентрацию сил в области майнинга и вернуть контроль в руки индивидуальных майнеров. Биткоин был изобретен частным лицом, и я хочу, чтобы любой желающий мог добиться успеха и реально участвовать в стремительном росте индустрии майнинга криптовалют".
Уникальное инженерное решение фермы Giga Watt позволяет разворачивать новые мощности в рекордно короткие сроки, и первые модули могут эксплуатироваться одновременно со строительством новых мощностей. Первая стадия строительства уже завершена, и построенные объекты активно эксплуатируются для майнинга.
Краудсейл токена WTT начинается 2 июня 2017 года и продлится 60 дней. Токены дают право на использование мощностей майнинговой фермы Giga Watt, и держатели токенов могут использовать их для размещения своих собственных майнеров или сдачи в аренду другим пользователям.
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