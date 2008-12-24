Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,866 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Майнинговый проект Giga Watt проводит ICO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:35
#1
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 12,761
Благодарностей: 8,220
УГ: 6
КП: 0.233
подарки
награды Волшебный горшочек 
Майнинговый проект Giga Watt проводит ICO


Ветеран майнинга биткоина Дейв Карлсон (владелец компании и пула MegaBigPower, поставлявшей майнеры на первых поколениях чипов Bitfury) и платформа проведения первичных предложений токенов Cryptonomos объединяют усилия для предоставления экономичных решений в области майнинга.
Cryptonomos, платформа блокчейновых решений для проведения краудсейлов, объявила запуск нового токена, дающего доступ к производственным мощностям профессиональной майнинговой фермы Giga Watt, которую спроектировал и построил Дейв Карлсон. Токены делают экономически эффективный майнинг общедоступным.
Токен Giga Watt (WTT) будет предлагаться платформой Cryptonomos к продаже со 2 июня 2017 года и токенизирует право использовать мощности майнинговой фермы Giga Watt для размещения эквивалента одного ватта энергопотребления майнингового оборудования, без уплаты арендной платы, на протяжении всего срока службы майнинговой фермы (около 50 лет). По заявлениям авторов проекта, это позволяет добывать один биткоин менее, чем за 500 долларов США – что гораздо дешевле, чем стоимость его покупки в Интернете.
Майнинговая ферма Giga Watt также может использоваться для размещения любого майнера proof-of-work, что позволит держателям токенов WTT также добывать Эфириум, Лайткоин и, в будущем, иные криптовалюты.
Поскольку майнинговое оборудование работает круглосуточно 7 дней в неделю под крайне высокой нагрузкой, его поломки и сбои неизбежны. Расположенный прямо на ферме Giga Watt на северо-западе США сервисный центр сокращает время простоя, что делает майнинг еще более экономичным и прибыльным.
"Благодаря токенизации своей майнинговой инфраструктуры, GigaWatt наконец-то сможет поделиться своими огромными экономическими преимуществами с оптовыми и розничными пользователями со всего мира. Это даст им возможность создать и развивать успешный майнинговый бизнес при содействии нашей высококвалифицированной команды, которая поможет этот бизнес построить и им управлять", - заявил Дейв Карлсон, основатель компании Giga Watt.
"Одна из наших целей – децентрализовать глобальную концентрацию сил в области майнинга и вернуть контроль в руки индивидуальных майнеров. Биткоин был изобретен частным лицом, и я хочу, чтобы любой желающий мог добиться успеха и реально участвовать в стремительном росте индустрии майнинга криптовалют".
Уникальное инженерное решение фермы Giga Watt позволяет разворачивать новые мощности в рекордно короткие сроки, и первые модули могут эксплуатироваться одновременно со строительством новых мощностей. Первая стадия строительства уже завершена, и построенные объекты активно эксплуатируются для майнинга.
Краудсейл токена WTT начинается 2 июня 2017 года и продлится 60 дней. Токены дают право на использование мощностей майнинговой фермы Giga Watt, и держатели токенов могут использовать их для размещения своих собственных майнеров или сдачи в аренду другим пользователям.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь! | Самый Модный бот по инвестициям!
upline на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Bitmain Technologies запускает второй майнинговый пул pilot10 Новости криптовалют 2 14.09.2016 11:24
Майнинговый пул BitClub ищет пользователя, заплатившего 291 BTC комиссии pilot10 Новости криптовалют 3 05.05.2016 07:53
BitFury построит в Грузии крупнейший в мире майнинговый комплекс mark78 Новости криптовалют 0 27.08.2014 08:32
giga-income - giga-income.com !scam! faroind Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 0 24.12.2008 02:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Приморский территориальный коммерческий банк - ptkb.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватара нет
Общепит в Днепропетровске
От denis_zeleniy в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватара нет
Холдинг Алишера Усманова инвестирует 500 млн рублей в российский стартап OFD.ru
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Prosvetlenniy
Стартап в Европе? -Легко! Эстония и Франция запускают стартап-визы для иностранцев!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VictorSamus
S&P назвало троих претендентов на звание финансовой столицы Евросоюза
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kobrin
Прогнозы от Ben_Burns
От kobrin в разделе «Прогнозы»
.     
Пользователей
410,866
Тем
469,727
Сообщений
11,610,102

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube