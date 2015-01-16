Bitmi.ru - аренда мощностей под облачный майнинг Bitcoin

Добро пожаловать на сервис облачного майнинга bitmi.ru
. Сервис начал работу 5 мая 2017 года
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Стоимость и начисления:
Стоимость 1GH/s - 7
рублей.
- Начисления каждые 30 минут
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- Доходность 2% в сутки
- Минимальная сумма контракта - 7 рублей
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- Реферальская программа: 10% от пополнений рефералов. В разделе "Партнерская программа" получите реферальную ссылку а также ваш персональный купон, зарегистрировавшись по которому ваши рефералы получат бесплатные мощности а так же будут закреплены за вашим аккаунтом.
Вывод средств:
- Заказ выплат: Автовыплаты
- Платёжные системы: Qiwi, Yandex Money, Visa/Mastercard, Bitcoin, OOOPay, Perfect Money, Payeer, AdvCash, OkPay, Z-Payment
- Минимальная сумма на вывод: 0,002 BTC
Бонус:
- Используя промокод Start
вы получаете 20 GH/s
мощностей
Рады будем ответить в этой теме на вопросы, которые у вас возникли.