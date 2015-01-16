Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,847 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Bitmi.ru - аренда мощностей под облачный майнинг Bitcoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:44
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Bitmi.ru - аренда мощностей под облачный майнинг Bitcoin
Добро пожаловать на сервис облачного майнинга bitmi.ru. Сервис начал работу 5 мая 2017 года.

Стоимость и начисления:

Стоимость 1GH/s - 7 рублей.

- Начисления каждые 30 минут.
- Доходность 2% в сутки
- Минимальная сумма контракта - 7 рублей.
- Реферальская программа: 10% от пополнений рефералов. В разделе "Партнерская программа" получите реферальную ссылку а также ваш персональный купон, зарегистрировавшись по которому ваши рефералы получат бесплатные мощности а так же будут закреплены за вашим аккаунтом.

Вывод средств:

- Заказ выплат: Автовыплаты
- Платёжные системы: Qiwi, Yandex Money, Visa/Mastercard, Bitcoin, OOOPay, Perfect Money, Payeer, AdvCash, OkPay, Z-Payment
- Минимальная сумма на вывод: 0,002 BTC

Бонус:

- Используя промокод Start вы получаете 20 GH/s мощностей



Рады будем ответить в этой теме на вопросы, которые у вас возникли.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Баннер: {{ slide.title }}
bitmi на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Облачный майнинг с бонусом 20 GH/s - bitmi Borisimusan Заработок Криптовалют 5 14.05.2017 21:10
Cloudmining Website - облачный майнинг Bitcoin impulls Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 13 26.10.2015 14:42
Cryptomine - новый облачный майнинг Bitcoin impulls Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 40 08.02.2015 11:10
Облачный майнинг Bitcoin minethatcloud impulls Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1 16.01.2015 17:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ViTaMiN_C
Научите пожалуйста
От ViTaMiN_C в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватара нет
Простая стратегия форекс на фракталах.
От Stalker86 в разделе «Торговые стратегии»
Аватар Angelika78
Хикикомори — отшельничество в условиях собственной квартиры
От Angelika78 в разделе «Курилка»
Аватара нет
ввод/вывод LIBERTY
От poffigu в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
Помощь должнику, кредитору, База мошенников фото с инфомацией
От advardss в разделе «Банковский форум»
Аватар Ratatara
Состояние семьи дочери Путина оценили в $2 млрд
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,847
Тем
469,691
Сообщений
11,608,688

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube