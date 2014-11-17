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Выходит монета, посвященная Фиделю Кастро

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Выходит монета, посвященная Фиделю Кастро

Coin Invest Trust (CIT) в 2016 году выпустила монету, посвященную Чингисхану, а нынешняя монета с Фиделем Кастро, можно сказать, является ее последовательницей, так как при ее чеканке также использовалась технология "умной чеканки". Данная монета выпущена для Монголии, с которой у CIT давние партнерские отношения.

Монета отчеканена из унции серебра 999-й пробы в качестве пруф и имеет дизайн аверса, который похож на все монгольские монеты, выпущенные компанией CIT в получившей несколько наград серии "Защита дикой природы". На этой стороне присутствуют все привычные для такого рода монет надписи вместе с символом этой азиатской страны.




Реверс монеты выполнен идентично образцу 2016 года. На нем изображен портрет Фиделя Кастро, выполненный с хорошей детализацией и небольшой темной окраской, используемой для придания своеобразного оттенка. Имя Кастро на английском и монгольском языках написано красивым шрифтом, а дата размещена внизу. Звезда с кубинского флага виднеется на заднем фоне. Выпуклость изображения оставляет хорошее впечатление, но она все же меньше, чем на монете 2016 года с Чингисханом. В то же время уровень детализации монеты с Фиделем Кастро заслуживает похвалы.

Экземпляр поставляет в тематически оформленной деревянной коробочке и монета уже доступна к покупке на нескольких сайтах, например Coins Boutique, Powercoin и Minted-UK. Ее стоимость составляет порядка 110 долларов США.




Фидель Алехандро Кастро Рус был кубинским революционером и политиком, который управлял Кубой в качестве премьер-министра с 1959 по 1976 годы и как президент с 1976 по 2008 годы. Также он являлся первым секретарем коммунистической партии Кубы с 1961 по 2011 годы. Под его руководством Куба стала однопартийным социалистическим государством, а промышленность и бизнес были национализированы. Фидель Кастро - неоднозначная фигура. Одни считают его поборником социализма и борцом с империализмом, чей революционный режим хотел воплотить в жизнь экономическую и социальную справедливость, обеспечивая при этом независимость Кубы от американского империализма. Другие считают его диктатором, при котором нарушаются права человека, наблюдается бегство граждан в США и нищает население. 25 ноября 2016 года Фидель Кастро скончался.

Номинал монеты: 1 000 тугриков
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Диаметр: 38,61 мм
Качество: пруф
Тираж: 1 000 экземпляров.

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