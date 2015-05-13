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Terminus привлек $10,3 млн для CRM-платформы, увеличивающая конверсию до 200%

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Terminus привлек $10,3 млн для CRM-платформы, увеличивающая конверсию до 200%


Стартап Terminus, расположенный в Атланте (Джорджия), привлек $10,3 миллионов инвестиций для своей маркетинговой платформы.
Инвестиции предоставили венчурные фонды Atlanta Ventures вместе с Edison Partners, а также уже существующие инвесторы HydePark Venture Partners, Knoll Ventures в сотрудничестве с новыми стратегическими инвесторами Hub Spot, Jay Baer и Jill Rowley. Компания нацелена использовать привлеченные средства для разработок новых продуктов для платформы в течении последующих 2-х лет.


Основанная в начале 2014 года под руководством Эрика Спэтта (сейчас на должности генерального директора) в сотрудничестве с Тонни Беннетт (вице-президент по продажам), Terminus является разработчиком маркетинговой платформы, которая дает возможность маркетологам увеличить конверсию до 200% благодаря своей интеграции с Salesforce.

На сегодняшний день, клиентами Terminus являются Domo, Vidyard и Rosetta Stone. За все время существования стартап привлек порядка $ 20 млн инвестиций от 20 венчурных инвесторов, которые успешно использовал для своей платформы.

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Метки
маркетинг, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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