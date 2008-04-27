Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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SIBcoin Форум. Всё о платежной системе Сибирский Червонец.
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Старый Сегодня, 19:40
#1
Сибирский Червонец (sibcoin.org)
 
Аватар woodywood
 
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 60
Благодарностей: 39
УГ: 0
КП: 0.144
Кошельки


Андройд кошелек
Независимый кошелек для смартфонов и планшетов с некоторыми опциями.
https://play.google.com/store/apps/d...sibcoin.wallet

Автономный браузерный кошелек
https://wallet.sibcoin.net/
ТОР версия http://sibcoinewrh6ronn.onion/
Легкий кошелек, работающий в любом браузере (в том числе, мобильном). В отличие от традиционных web-кошельков, где оператор сервиса имеет доступ к средствам и информации пользователей, это именно криптовалютный кошелек, с ключами на стороне пользователя. Кошелек может открываться в off-line, непосредственно в браузере. Подключение к сети нужно для отображения баланса адреса и оправки червонцев в сеть.

Кошелек для ПК
http://sibcoin.org/download
Полнофункциональный кошелек для компьютеров с опцией анонимных переводов и хранения, а так же возможностью отправлять транзакции с моментальным подтверждением в пределах 1000 SIB.

Бумажный кошелек
Генерация и распечатка бумажных кошельков встроена в бумажник для ПК. Так же есть web-генератор. Бумажный кошелек может использоваться в качестве безопасного off-line хранилища. Чтобы отправить монеты с него, потребуется импотировать монеты в обычный кошелек (На ПK, Android, Браузерный) и с него отправлять.
https://walletgenerator.net/?currency=SibCoin

Платежный бот для Telegram: @SIBWalletBot (принимает/отправляет платежи, дает курсы, совершает обмены в режиме диалога)
__________________
Червонец (SIB) http://sibcoin.org
Последний раз редактировалось woodywood; Сегодня в 19:45.
woodywood вне форума  
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Метки
кошельки sibcoin, червонец
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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