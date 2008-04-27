Андройд кошелек
Независимый кошелек для смартфонов и планшетов с некоторыми опциями.
https://play.google.com/store/apps/d...sibcoin.wallet
Автономный браузерный кошелек
https://wallet.sibcoin.net/
ТОР версия http://sibcoinewrh6ronn.onion/
Легкий кошелек, работающий в любом браузере (в том числе, мобильном). В отличие от традиционных web-кошельков, где оператор сервиса имеет доступ к средствам и информации пользователей, это именно криптовалютный кошелек, с ключами на стороне пользователя. Кошелек может открываться в off-line, непосредственно в браузере. Подключение к сети нужно для отображения баланса адреса и оправки червонцев в сеть.
Кошелек для ПК
http://sibcoin.org/download
Полнофункциональный кошелек для компьютеров с опцией анонимных переводов и хранения, а так же возможностью отправлять транзакции с моментальным подтверждением в пределах 1000 SIB.
Бумажный кошелек
Генерация и распечатка бумажных кошельков встроена в бумажник для ПК. Так же есть web-генератор. Бумажный кошелек может использоваться в качестве безопасного off-line хранилища. Чтобы отправить монеты с него, потребуется импотировать монеты в обычный кошелек (На ПK, Android, Браузерный) и с него отправлять.
https://walletgenerator.net/?currency=SibCoin
Платежный бот для Telegram:
@SIBWalletBot (принимает/отправляет платежи, дает курсы, совершает обмены в режиме диалога)