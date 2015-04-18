hurakan-capital.com - HURAKAN-CAPITAL

Я не создатель/админ данного проекта.
HURAKAN-CAPITAL
Высокопроцентник, работающий на уникальном движке. Для инвестирования доступен всего один тариф: 10% за 24 часа с возвратом депозита и процентов в конце срока. Выплаты — моментальные по запросу.
✈ Старт: 15.05.2017 в 18:00 по МСК
Маркетинг: +10% за 24 часа
Минимальный вклад: 100 RUB
Максимальный вклад: 50000 RUB
Минимальная сумма для выплат: 10 RUB
Принимает: Payeer, Perfect Money, QIWI
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 3-3-3-3-3%
Техническая часть:
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
Регистрация в проекте
Депозит: