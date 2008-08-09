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Обмен, Торговля, Курс

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Старый Сегодня, 17:27
#1
Сибирский Червонец (sibcoin.org)
 
Аватар woodywood
 
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 56
Благодарностей: 39
УГ: 0
КП: 0.144
Обмен, Торговля, Курс
Тема в заголовке. Обсуждаем все, что связано с обменом червонцев и торговлей на биржах.

ТОРГИ:
Bittrex:
https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-SIB
Yobit:
SIB/RUR https://yobit.net/en/trade/SIB/RUR
SIB/BTC https://yobit.net/en/trade/SIB/BTC
Livecoin SIB/BTC, SIB/RUR https://www.livecoin.net
С-СEX.com:
SIB/BTC https://c-cex.com/?p=sib-btc
SIB/USD https://c-cex.com/?p=sib-usd
SIB/LTC https://c-cex.com/?p=sib-ltc
SIB/DOGE https://c-cex.com/?p=sib-doge
Bitsquare https://bitsquare.io/ Децентрализованная биржа!
Cryptopia:
SIB/BTC https://www.cryptopia.co.nz/Exchange/?market=SIB_BTC
SIB/LTC https://www.cryptopia.co.nz/Exchange/?market=SIB_LTC
SIB/XMR https://www.cryptopia.co.nz/Exchange/?market=SIB_XMR
SIB/DOGE https://www.cryptopia.co.nz/Exchange/?market=SIB_DOGE
BTC-Alpha:
SIB/BTC https://btc-alpha.com/exchange/SIB_BTC/
СryptoDao:
SIB/BTC, SIB/LTC, SIB/USD https://cryptodao.com/site/index/SIB
BTC-trade.com.ua SIB/UAH https://btc-trade.com.ua/stock/sib_uah

Обменники:
https://coinex.im/
http://shekeli.io/
__________________
Червонец (SIB) http://sibcoin.org
woodywood вне форума  
Старый Сегодня, 17:43
#2
Профессионал
 
Имя: Vitek
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 10.09.2015
Сообщений: 1,567
Благодарностей: 255
УГ: 4
КП: 0.081
подарки
Re: Обмен, Торговля, Курс
На Полониксе бы вас увидеть, вот бы вещи сделали...
__________________
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curators на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:35
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