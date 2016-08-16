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Стартап "Metromile" из США привлек $192 миллионов инвестиций

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Стартап "Metromile" из США привлек $192 миллионов инвестиций


Стартап по страхованию автомобиля по милям собрал 192 миллиона долларов

Стартап-компания "Metromile" из Сан-Франциско разработала новую технику страхования автомобилей, которая зависит от количества пройденного пути. Капитализация стартапа выросла до 192 миллионов долларов.

Планируется, что в 2017 году такие предложения от страховых станут одними из самых популярных на рынке США. Прорыв может быть благодаря совмещению совершенно разных отраслей таких как страхование и технологии. Компьютеры в страховых компаниях будут анализировать перемещение автомобилей клиентов для подбора оптимального пакета страхования.

Программа Metromile будет в автоматическом режиме рассчитывать и предлагать страховой полис исходя из километража пройденного автомобилем. Так новички вождения будут платить за страховку 35 долларов в месяц, а далее по 0,05 usd каждый следующую единицу пути (1 миля) . Профессиональные водители со стажем смогут заключать со страховой компаний свои соглашения.


Одним из самых крупных заказчиков для стартапа является копания Uber, которая подписала соглашение по коммерческому и личному страхованию. Самым же популярным планом страховки может стать "Pay-per-mile". Конкретно этот план рассматривает стоимость страховки исходя из того сколько водитель проехал за рулем своего авто.

План страхования PAYD уже действует в США и некоторых странах Европы. Дословно эта технология подсчета звучит как "Платишь, как ездишь". Благодаря новой системе подсчета стоимость полиса значительно уменьшается. К плюсам так же можно отнести быструю выдачу полиса и отсутствия спорных деталей.

Согласно аналитике страховых агентств, страхование PAYD сказалось положительно именно на водителях, которые стали более аккуратны. Так же система позволяет убрать мошенников со страхового бизнеса. Система предусматривает так же и скидки на страховые полисы при аккуратном вождении без ДТП.

Устройства на автомобилях фиксируют для страховых не только километраж но и скоростной режим который выбирает водитель на том или ином участке дороги, темп торможения и разгона автомобиля, работа автомобиля в предельных нагрузках, а так же геолокацию автомобиля и другие характеристики. После получения данных программа анализирует все факторы и дает свое предложение с той или иной оценкой и стоимостью полиса для водителя


По материалам forinsurer.com
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Метки
инвестиции, стартап, страхование
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