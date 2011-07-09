Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Investtrade - investtrade.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 16:25
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,128
Благодарностей: 698
Записей в блоге: 4
УГ: 20
КП: 0.231
подарки
Investtrade - investtrade.biz
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!











Старт проекта: 15.05.2017 (15:00)





Бизнес-партнер INVEST TRADE - источник заработка для частных инвесторов. Задача - соединить предпринимателя с источниками финансирования, помогая ему получить стабильный доход, обеспечить финансовую поддержку компании.
Одним из видов высокодоходного инвестирования является покупка акций новых компаний, которые после регистрации на бирже невероятно взлетают в цене.
INVEST TRADE – посредник между перспективным проектом и инвестором.
Мы объединяем усилия обеих сторон, помогая инвестору получить желаемый пассивный доход, а предпринимателю – средства на воплощение заветной идеи.
Стоит отметить, что такое сотрудничество выгодно для обеих сторон, ведь наша задача состоит в преодолении трудностей на пути развития бизнеса. При грамотном подходе действительно стоящие идеи не оставят молодую компанию без средств на развитие.





Инвестиционные планы: 26% за 3 дня.
Начисление каждый час, депозит включен в выплаты
Минимальный вклад: 30 руб
Максимальный вклад: 30000 руб

___________________

Реф-программа: 12-2-1%
Оплата: Qiwi, Payeer, Perfect Money
Выплаты: инстант, Qiwi-ручные
SSL-сертификат: да


Name Server: BUCK.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: RACHEL.NS.CLOUDFLARE.COM



Мой вклад:


Дата операции: 15 Май 2017 15:08
ID операции: 353776107
Тип операции: перевод
Магазин: investtrade.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 104.19 $
Сумма получения: 5 653.72 p
Курс конвертации: 54.26480000

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 5600.00 RUB





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Старый Сегодня, 16:47
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,310
Благодарностей: 11,073
УГ: 36
КП: 0.033
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Re: Investtrade - investtrade.biz
ну тут как всегда: ссл клоуда, дешман от него же, скрипт типа "самопис" - всё для дорогих гостей!
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
kodyaich на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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