Investtrade - investtrade.biz

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 15.05.2017 (15:00)
Бизнес-партнер INVEST TRADE - источник заработка для частных инвесторов. Задача - соединить предпринимателя с источниками финансирования, помогая ему получить стабильный доход, обеспечить финансовую поддержку компании.
Одним из видов высокодоходного инвестирования является покупка акций новых компаний, которые после регистрации на бирже невероятно взлетают в цене.
INVEST TRADE – посредник между перспективным проектом и инвестором.
Мы объединяем усилия обеих сторон, помогая инвестору получить желаемый пассивный доход, а предпринимателю – средства на воплощение заветной идеи.
Стоит отметить, что такое сотрудничество выгодно для обеих сторон, ведь наша задача состоит в преодолении трудностей на пути развития бизнеса. При грамотном подходе действительно стоящие идеи не оставят молодую компанию без средств на развитие.
Инвестиционные планы: 26% за 3 дня.
Начисление каждый час, депозит включен в выплаты
Минимальный вклад: 30 руб
Максимальный вклад: 30000 руб
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Реф-программа: 12-2-1%
Оплата: Qiwi, Payeer, Perfect Money
Выплаты: инстант, Qiwi-ручные
SSL-сертификат: да
Name Server: BUCK.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: RACHEL.NS.CLOUDFLARE.COM
Мой вклад:
Дата операции: 15 Май 2017 15:08
ID операции: 353776107
Тип операции: перевод
Магазин: investtrade.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 104.19 $
Сумма получения: 5 653.72 p
Курс конвертации: 54.26480000
Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 5600.00 RUB