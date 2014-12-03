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Стартап Miva получил миноритарные инвестиции от Bison Capital Partners

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Стартап Miva получил миноритарные инвестиции от Bison Capital Partners

Компания Miva из Сан-Диего, платформа для создания сайтов электронной коммерции, получила миноритарные инвестиции от Bison Capital Partners.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

За счет полученных средств компания планирует расширить свою деятельность и охватить большее количество онлайн-магазинов по всему миру.

Возглавляемая генеральным директором Риком Уилсоном Miva была основана в 1997 году. Компания поставляет облачные решения для электронной коммерции, возможность в интерактивном режиме управлять содержанием, заказами, транзакциями, и данными своего онлайн-магазина. Платформа обеспечивает максимизацию привлечения клиентов через пользовательский интерфейс, конверсию с усовершенствованной конфигурацией и реализацию гибких маркетинговых стратегий, которые увеличивают узнаваемость бренда.


На сегодняшний день посредством компании было совершено онлайн-продаж более чем на $100 млрд. по всему миру.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/miva-...-partners.html

https://text.ru/antiplagiat/591995fc17646
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