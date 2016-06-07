Kaneki Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.06.2016 Сообщений: 221 Благодарностей: 23 УГ: 1 КП: 0.097

5 крупных ошибок Илона Маска

Тед Уильямс (аутфилдер профессиональной бейсбольной команды Red Sox) однажды сказал: “Бейсбол – это единственное поле деятельности, где можно попасть в цель лишь три раза из десяти и при этом считаться хорошим игроком”.



При всем уважении к Теду Уильямсу, который считается одним из десяти лучших бейсболистов в истории, его вышеупомянутую цитату можно применить исключительно в разговоре о бейсболе, ведь в жизни все терпят неудачи, обычно даже чаще, нежели успех, и, в итоге жизнь вас бьет с такой силой, что даже устоять на ногах не всегда удается. Но у вас есть выбор: просто лежать на полу, либо же каждый раз, снова и снова стараться встать на ноги и идти к своей цели.



К примеру, Томас Эдисон более тысячи раз совершал различные научные ошибки, но, в итоге он известен всему миру как изобретатель лампочки. Известно, что Авраам Линкольн несколько раз проваливался на выборах, прежде чем стать 16-ым президентом США. И таких примеров, поверьте, множество.



В жизни многих великих людей присутствовала долгая борьба, без которой они бы не смогли достичь своего успеха. Ошибки – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Например, посмотрите на Илона Маска, который является одним из самых крупных предпринимателей нашего времени, но даже он по-прежнему совершает некоторые ошибки на своем жизненном пути.



Не верите? Вот список из пяти случаев, когда Илон Маск совершил крупные ошибки.



1. Илон застеснялся подойти к администрации Netscape, из-за чего не смог получить рабочее место





В одном интервью Илон рассказал нам историю о том, как он безуспешно пытался получить работу в Netscape после окончания университета:



“Я не получил ответа от администрации Netscape. Я сидел в вестибюле, ожидая ответа, но подойти и поговорить с кем-либо по поводу моей заявки у меня не получалось – я был слишком застенчив. И так я простоял в холле несколько часов. Просто стоял, пытаясь понять, есть ли кто-то, с кем я могу поговорить. Я был слишком напуган, чтобы с кем-то говорить, поэтому в итоге я просто ушел, тем самым лишив себя рабочего места, и, как мне казалось в тот момент, успешного будущего”.



2. Начальство PayPal уволило Маска из-за его разногласий с техническим директором по поводу используемых внутри компании ОС





Илон был уволен начальством PayPal в октябре 2002 года (на тот момент он занимал пост генерального директора компании) во время своего медового месяца в Австралии.



Илон Маск хотел использовать внутри компании “машины” под управлением ОС от Microsoft, хотя Макс Левчкин (технический директор), в свою очередь, желал использовать Unix-подобные ОС. Возникшее разногласие в добавок к очень трудному периоду развития компании (мошенники принесли PayPal убытки в размере 10-ти миллионов долларов всего за один месяц) привело к тому, что Маска уволили.



Увольнение Маск комментирует так: “Мне было очень неприятно в тот момент, ведь не хорошо покидать свое рабочее место, когда внутри компании происходят важные события, которые вызывают у других работников стресс и волнения”.



3. Первые 3 ракеты проекта SpaceX были разбиты





Сейчас SpaceX – это всемирно известная, успешная компания, которая занимается одной из самых важных миссий человечества - покорением космоса. Но буквально в 2008 году компания приносила своему владельцу лишь убытки – Илон вложил в нее более ста миллионов долларов, после чего первые три ракеты от SpaceX взорвались в воздухе прежде, чем выйти на орбиту.



Но у четвертой ракеты полет прошел нормально, благодаря чему SpaceX заключила контракт с NASA на сумму более 1.6 миллиарда долларов. Хотя SpaceX терпела множество неудач, у Илона Маска очень серьезные планы на будущее компании. Ну что же, надеемся, что у человечества выйдет "покорить Марс к 2020-му году"!



4. В 2016 году ракета Falcon 9 взорвалась перед пуском





SpaceX постоянно развивается и совершенствует свои ракеты. Но, к сожалению, даже сейчас у компании случаются “неудачные дни”. Например, в 2016 году, ракета Falcon 9 (стоимостью более чем 50 миллионов долларов) взорвалась во время пред-пусковой проверки и уничтожила спутник Facebook (целью спутника было улучшение работы сети Facebook в 14-ти африканских странах), стоимостью в 200 миллионов долларов, который находился в тот момент на борту ракеты.



Не повезло? А как вам то, что Илон и SpaceX на протяжении двух месяцев были озадачены поиском причины взрыва? Ну да ладно, всякое в жизни случается…



5. Илон Маск не смог сделать ничего ладного в качестве политика





Маск был подвержен очень сильной критике когда Дональд Трамп назначил его на пост советника по экономике. Многие говорили, что Илон согласился занять такую высокочтимую должность не ради блага всего человечества, а лишь ради своих собственных интересов. Маск же ответил, что его целью является “ускорение перехода мира на использование устойчивой энергии и присвоение человечеству статуса мульти-планетарной цивилизации”.



В то время как Трамп отказался от стандартов топливной эффективности времен Барака Обамы, Илон Маск никому в правительстве не поведал о своих идеях, которые, по сути, должны были улучшить этот мир.



Мне кажется и так понятно, что Маск не смог эффективно защитить идею о космических путешествиях и устойчивых видах энергии так, как он планировал – полный провал.



Вывод





Все мы люди – всем нам свойственно ошибаться. Но не все могут идти в перед, не смотря на свои ошибки. Учитесь быть таким же целеустремленным и экстравагантным, как Илон Маск - только имея эти качества вы сможете достичь истинного успеха.

Удачи!



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru (аутфилдер профессиональной бейсбольной команды Red Sox) однажды сказал: “Бейсбол – это единственное поле деятельности, где можно попасть в цель лишь три раза из десяти и при этом считаться хорошим игроком”.При всем уважении к Теду Уильямсу, который считается одним из десяти лучших бейсболистов в истории, его вышеупомянутую цитату можно применить исключительно в разговоре о бейсболе, ведь в жизни все терпят неудачи, обычно даже чаще, нежели успех, и, в итоге жизнь вас бьет с такой силой, что даже устоять на ногах не всегда удается. Но у вас есть выбор: просто лежать на полу, либо же каждый раз, снова и снова стараться встать на ноги и идти к своей цели.К примеру,более тысячи раз совершал различные научные ошибки, но, в итоге он известен всему миру как изобретатель лампочки. Известно, чтонесколько раз проваливался на выборах, прежде чем стать 16-ым президентом США. И таких примеров, поверьте, множество.В жизни многих великих людей присутствовала долгая борьба, без которой они бы не смогли достичь своего успеха. Ошибки – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Например, посмотрите на, который является одним из самых крупных предпринимателей нашего времени, но даже он по-прежнему совершает некоторые ошибки на своем жизненном пути.Не верите? Вот список из пяти случаев, когда Илон Маск совершил крупные ошибки.В одном интервью Илон рассказал нам историю о том, как он безуспешно пытался получить работу впосле окончания университета:“Я не получил ответа от администрации Netscape. Я сидел в вестибюле, ожидая ответа, но подойти и поговорить с кем-либо по поводу моей заявки у меня не получалось – я был слишком застенчив. И так я простоял в холле несколько часов. Просто стоял, пытаясь понять, есть ли кто-то, с кем я могу поговорить. Я был слишком напуган, чтобы с кем-то говорить, поэтому в итоге я просто ушел, тем самым лишив себя рабочего места, и, как мне казалось в тот момент, успешного будущего”.Илон был уволен начальствомв октябре 2002 года (на тот момент он занимал пост генерального директора компании) во время своего медового месяца в Австралии.Илон Маск хотел использовать внутри компании “машины” под управлением ОС от Microsoft, хотя(технический директор), в свою очередь, желал использовать Unix-подобные ОС. Возникшее разногласие в добавок к очень трудному периоду развития компании (мошенники принесли PayPal убытки в размере 10-ти миллионов долларов всего за один месяц) привело к тому, что Маска уволили.Увольнение Маск комментирует так: “Мне было очень неприятно в тот момент, ведь не хорошо покидать свое рабочее место, когда внутри компании происходят важные события, которые вызывают у других работников стресс и волнения”.Сейчас– это всемирно известная, успешная компания, которая занимается одной из самых важных миссий человечества - покорением космоса. Но буквально в 2008 году компания приносила своему владельцу лишь убытки – Илон вложил в нее более ста миллионов долларов, после чего первые три ракеты от SpaceX взорвались в воздухе прежде, чем выйти на орбиту.Но у четвертой ракеты полет прошел нормально, благодаря чему SpaceX заключила контракт с NASA на сумму более 1.6 миллиарда долларов. Хотя SpaceX терпела множество неудач, у Илона Маска очень серьезные планы на будущее компании. Ну что же, надеемся, что у человечества выйдет "покорить Марс к 2020-му году"!SpaceX постоянно развивается и совершенствует свои ракеты. Но, к сожалению, даже сейчас у компании случаются “неудачные дни”. Например, в 2016 году, ракета Falcon 9 (стоимостью более чем 50 миллионов долларов) взорвалась во время пред-пусковой проверки и уничтожила спутник Facebook (целью спутника было улучшение работы сети Facebook в 14-ти африканских странах), стоимостью в 200 миллионов долларов, который находился в тот момент на борту ракеты.Не повезло? А как вам то, что Илон и SpaceX на протяжении двух месяцев были озадачены поиском причины взрыва? Ну да ладно, всякое в жизни случается…Маск был подвержен очень сильной критике когда Дональд Трамп назначил его на пост советника по экономике. Многие говорили, что Илон согласился занять такую высокочтимую должность не ради блага всего человечества, а лишь ради своих собственных интересов. Маск же ответил, что его целью является “ускорение перехода мира на использование устойчивой энергии и присвоение человечеству статуса мульти-планетарной цивилизации”.В то время как Трамп отказался от стандартов топливной эффективности времен Барака Обамы, Илон Маск никому в правительстве не поведал о своих идеях, которые, по сути, должны были улучшить этот мир.Мне кажется и так понятно, что Маск не смог эффективно защитить идею о космических путешествиях и устойчивых видах энергии так, как он планировал – полный провал.Все мы люди – всем нам свойственно ошибаться. Но не все могут идти в перед, не смотря на свои ошибки. Учитесь быть таким же целеустремленным и экстравагантным, как Илон Маск - только имея эти качества вы сможете достичь истинного успеха.------------------------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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