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ПАММ счет DevidGuetta:9501393 (FxOpen)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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ПАММ счет DevidGuetta:9501393 (FxOpen)
  1. Название ПАММ счета: DevidGuetta - 9501393 [FxOpen]
  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 05.01.2016
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 52
    • Капитал управляющего: 3000
    • Тип счета: PAMM ECN
  3. Оферта:
    • Premium (30/2/0 - 0/2 - 100000/10000/100000 - 10)
    • Professional (20/2/0 - 0/2 - 1000000/100000/1000000 - 10)
    • Smart (50/2/0 - 0/2 - 1000/100/1000 - 10)
    • Standard (40/2/0 - 0/2 - 10000/1000/10000 - 10)


    Расшифровка
    1. Вознаграждение Управляющего от прибыли (Performance fee) - процент от прибыли Инвестора, который будет перечислен Управляющему при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
    2. Вознаграждение Управляющего за Управление (Management fee) - процент от текущего Баланса Инвестора, который будет ежедневно рассчитываться и перечисляться Управляющему. Вознаграждение Управляющего за Управление задается в процентах годовых, ежедневно списывается сумма в 260 раз меньшая.
    3. Ограничение минимальной эффективности (Minimum performance constraints) - процент прибыли Инвестора, только в случае превышения которого Управляющему в конце Торгового интервала будет перечислено Вознаграждение Управляющего от прибыли сверх этого процента.
    4. Комиссия за ввод средств (Deposit comission) - процент от вводимых средств Инвестора, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении заявки на ввод средств.
    5. Штраф за досрочный вывод средств (Early withdrawal penalty) - процент от выводимых Инвестором средств, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении досрочной заявки на вывод средств.
    6. Минимальная сумма инвестиций (Minimal investments) - минимальная первоначальная сумма для ввода средств Инвестора на ПАММ-счет.
    7. Минимальная сумма пополнения (Minimal refill) - минимальная сумма для добавления средств Инвестора к существующим Средствам в управлении Инвестора, где Баланс Инвестора больше нуля.
    8. Минимальный остаток средств (Minimal remaining balance) - значение минимально возможного Остатка средств на счете.
    9. Комиссия агента (Agent Commission) - процент от Вознаграждения Управляющего от прибыли, который будет перечислен агенту Инвестора при распределении прибыли в конце Торгового интервала.


  4. О торговой стратегии:
    Не указано

  5. Манименеджмент: Максимальная просадка по счету достигала 51.89%

  6. Информация об управляющим: Не указано

  7. Мониторинг у брокера:

  8. Закрытые ПАММ счета: Неизвестно

Результаты
  • Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : 5,88%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 23,47%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : -3,01%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : -2,48%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 1,21%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : -5,86%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : -5,9%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 9,38%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -11,84%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 3,19%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -9,13%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 5,58%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 4,3%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 12,7%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 2,58%
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