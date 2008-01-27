Black Royal - blackroyal.cc

Я не админ/владелец проекта, проект Black Royal добавлен на мониторинг
Старт 14.05.17
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Описание:
Мы команда профессиональных игроков в покер. Принимаем участие в различных покерных турнирах по всему миру, играем как в оффлайн, так и в онлайн казино. Приняли решение об открытии онлайн площадки для привлечения финансовых средств, которые позволят нам играть на более высоких лимитах и на большем количестве столов. В свою очередь, мы гарантируем нашим инвесторам, стабильный доход в размере от 3% до 5% в сутки. Для этого мы создали три инвестиционных плана, которые благодаря введенной игровой составляющей, выпадают случайным образом при оплате депозита. Надеемся вы получите огромное удовольствие от работы с нашей командой.
Инвестиционные планы:
3% через 1 день
8% через 2 дня
15% через 3 дня
План выбирается системой рандомно в момент оплаты, то есть случайным образом.
Макс кол-во активных депозитов: 1
Мин/макс депозит:
10$/30$ (лимит по сумме депозита будет увеличиваться раз в 7 дней)
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash
Выплаты:
автомат
Реф.система:
5-3-2% (есть возможность установить авторефбек в кабинете)
Тех часть:
Verif. PM, Comodo SSL, geniusguard DDoS, Licensed H-script
Наш депозит(листинг):
05.14.17 17:49 Account Transfer -30.00 Sent Payment: 30.00 USD to account U14006979 from U4731311. Batch: 176085026. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 5, monitorinvestnet.