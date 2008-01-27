Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Black Royal - blackroyal.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,561
Благодарностей: 2,471
Записей в блоге: 35
УГ: 10
КП: 0.244
подарки
Black Royal - blackroyal.cc
Я не админ/владелец проекта, проект Black Royal добавлен на мониторинг

Старт 14.05.17



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Описание:

Мы команда профессиональных игроков в покер. Принимаем участие в различных покерных турнирах по всему миру, играем как в оффлайн, так и в онлайн казино. Приняли решение об открытии онлайн площадки для привлечения финансовых средств, которые позволят нам играть на более высоких лимитах и на большем количестве столов. В свою очередь, мы гарантируем нашим инвесторам, стабильный доход в размере от 3% до 5% в сутки. Для этого мы создали три инвестиционных плана, которые благодаря введенной игровой составляющей, выпадают случайным образом при оплате депозита. Надеемся вы получите огромное удовольствие от работы с нашей командой.

Инвестиционные планы:

3% через 1 день
8% через 2 дня
15% через 3 дня
План выбирается системой рандомно в момент оплаты, то есть случайным образом.

Макс кол-во активных депозитов: 1

Мин/макс депозит: 10$/30$ (лимит по сумме депозита будет увеличиваться раз в 7 дней)

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: автомат

Реф.система: 5-3-2% (есть возможность установить авторефбек в кабинете)

Тех часть: Verif. PM, Comodo SSL, geniusguard DDoS, Licensed H-script



Наш депозит(листинг):

05.14.17 17:49 Account Transfer -30.00 Sent Payment: 30.00 USD to account U14006979 from U4731311. Batch: 176085026. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 5, monitorinvestnet.
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