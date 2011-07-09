TrafficHeap - trafficheap.com

Я не админ!
Начало:
12/05/2017
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Около:
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TrafficHeap создан для массовой рекламы. Одним кликом направляйте тысячи посетителей на свои сайты. Независимо от того, рекламируете ли вы свой собственный сайт или ваши реферальные ссылки на другие сайты, вы можете быть уверены: мы доставляем посетителей навалом.
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Чертеж:
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50 долл. США за 50 000 экспозиций, долл. США
Баннер показывается до 50 000 экспозиций
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Возможность покупать несколько жетонов для одного и того же баннера
БЕСПЛАТНЫЕ клики! Мы рассчитываем только на разоблачения
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Вращающееся пятно
50 долларов США за день, доллары США
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Разрешены несколько покупок для одного и того же URL.
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Наш Rotator получает 100 000 посещений ЕЖЕДНЕВНО
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Участвуйте в нашей программе окупаемости - 1 запись
В настоящее время наша Программа окупаемости рассчитана на выплату $ 65.00 / токен вашему балансу, который вы можете снять в любой выбранной вами платежной системе.
Программа Payback также выплачивает вам $ 25.00 / токен на ваш баланс Rebuy, что вы можете использовать только для покупки новых жетонов.
Пример: вы покупаете 10 жетонов за 500 долларов. После того, как они станут зрелыми, вы получите в общей сложности: 650,00 долларов США на свой баланс, что вы можете снять, и вы также получите 250,00 долларов США на свой Баланс Ребай, что вы можете использовать для покупки новых жетонов (которые также будут оплачиваться как обычным, так и вашим Ребойным
баланс)
Реферальная комиссия:
12%
Процессоры платежей:
Bitcoin, Payza, Payeer, PerfectMoney, AdvCash
Наш вклад:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1651590->U13218621. Memo: Shopping Cart Payment. TrafficHeap Advertising Purchase 908.. Date: 20:15 13.05.17. Batch: 176017306.
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