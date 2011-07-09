TrafficHeap - trafficheap.com

Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Старый Вчера, 23:16
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 6,269
Благодарностей: 992
УГ: 12
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В настоящее время наша Программа окупаемости рассчитана на выплату $ 65.00 / токен вашему балансу, который вы можете снять в любой выбранной вами платежной системе.

Программа Payback также выплачивает вам $ 25.00 / токен на ваш баланс Rebuy, что вы можете использовать только для покупки новых жетонов.

Пример: вы покупаете 10 жетонов за 500 долларов. После того, как они станут зрелыми, вы получите в общей сложности: 650,00 долларов США на свой баланс, что вы можете снять, и вы также получите 250,00 долларов США на свой Баланс Ребай, что вы можете использовать для покупки новых жетонов (которые также будут оплачиваться как обычным, так и вашим Ребойным
баланс)

Реферальная комиссия:
12%


Процессоры платежей:
Bitcoin, Payza, Payeer, PerfectMoney, AdvCash


Наш вклад:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1651590->U13218621. Memo: Shopping Cart Payment. TrafficHeap Advertising Purchase 908.. Date: 20:15 13.05.17. Batch: 176017306.

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Старый Вчера, 23:53
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,276
Благодарностей: 11,058
УГ: 23
КП: 0.033
подарки
Re: TrafficHeap - trafficheap.com
Цитата:
Сообщение от Incredible-Earni... Посмотреть сообщение
Пример: вы покупаете 10 жетонов за 500 долларов. После того, как они станут зрелыми, вы получите в общей сложности: 650,00 долларов США на свой баланс, что вы можете снять, и вы также получите 250,00 долларов США на свой Баланс Ребай, что вы можете использовать для покупки новых жетонов (которые также будут оплачиваться как обычным, так и вашим Ребойным
баланс)
етижи-пассатижи... ничо не понял, кроме того, што на днях получу 900 баксаф чур я первый в очереди тока за мешком сгоняю! ТС, посторожите очередь?
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kodyaich на форуме  
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