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PAMM школа от FXOpen

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"Женский взгляд на торговлю" - авторский блог по форекс-тематике пользователя Dana
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Старый Сегодня, 22:19
#1
Форекс-блогер
 
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Имя: Богдана
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Инвестирую в: Доверительное управление
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PAMM школа от FXOpen
Совсем недавно закончился 18 этап форекс аттестации от брокера FXopen. Итоги подведены, призы выплачены, а компания запускает совсем новую школу, в которой 20 лучших выпускников получат памм счета в управление размером в 200 у.е.

И это еще не все.
Данные памм счета могут участвовать в новом конкурсе, где будут весьма весомые призовые от компании в виде инвестиций.

Итак что нужно знать о новой школе

Цитата:
  1. участие бесплатное;
  2. даты проведения: 15 мая - 23 июня 2017 г.;
  3. регистрация: 28 апреля - 28 мая 2017 г.;
  4. призовой фонд: 4000 USD;
  5. стартовый депозит: 200 USD;
  6. призеры и вознаграждение: каждый из 20-ти призеров получает 200 USD на инвестиционный счет*;
  7. требования для получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20% и совершить по меньшей мере 10 сделок.
  8. локирование: разрешено;
  9. использование советников: разрешено;
  10. максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 5;
  11. Минимальный и максимальный размер ордера: 0.01 лота;
  12. плечо: 1 к 100;
  13. маржин колл: 100%;
  14. стоп аут: 50%;
  15. тип счета: demo (competition) ECN

Обратите внимание на два ограничения:
призер конкурса, желающий участвовать в последующих конкурсах «PAMM Школа», должен пропустить один конкурс;
участник может попасть в число победителей и получить приз не более двух раз во всех школах, которые проводились на ForexCup.
Итак кто решился регистрируемся, а я в данной теме буду описывать торговлю на собственном конкурсном торговом счету используя торговые стратегии описанные в данном блоге. Посмотрим получиться ли войти в призовую двадцатку с новыми условиями и без жаха конечно
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Метки
конкурс, памм счета
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