PAMM школа от FXOpen

Совсем недавно закончился 18 этап форекс аттестации от брокера FXopen. Итоги подведены, призы выплачены, а компания запускает совсем новую школу, в которой 20 лучших выпускников получат памм счета в управление размером в 200 у.е.
И это еще не все.
Данные памм счета могут участвовать в новом конкурсе, где будут весьма весомые призовые от компании в виде инвестиций.
Итак что нужно знать о новой школе
Цитата:
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- участие бесплатное;
- даты проведения: 15 мая - 23 июня 2017 г.;
- регистрация: 28 апреля - 28 мая 2017 г.;
- призовой фонд: 4000 USD;
- стартовый депозит: 200 USD;
- призеры и вознаграждение: каждый из 20-ти призеров получает 200 USD на инвестиционный счет*;
- требования для получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20% и совершить по меньшей мере 10 сделок.
- локирование: разрешено;
- использование советников: разрешено;
- максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 5;
- Минимальный и максимальный размер ордера: 0.01 лота;
- плечо: 1 к 100;
- маржин колл: 100%;
- стоп аут: 50%;
- тип счета: demo (competition) ECN
Обратите внимание на два ограничения:
призер конкурса, желающий участвовать в последующих конкурсах «PAMM Школа», должен пропустить один конкурс;
участник может попасть в число победителей и получить приз не более двух раз во всех школах, которые проводились на ForexCup.
Итак кто решился регистрируемся
, а я в данной теме буду описывать торговлю на собственном конкурсном торговом счету используя торговые стратегии описанные в данном блоге. Посмотрим получиться ли войти в призовую двадцатку с новыми условиями и без жаха конечно