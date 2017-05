Hyip-Cruiser Hyip-Cruiser.com



Пол: Мужской Адрес: Интернет Инвестирую в: HYIP Регистрация: 20.11.2007 Сообщений: 56,501 Благодарностей: 5,657 УГ: 1 КП: 0.454 подарки награды

Altcoinstrade - Altcoinstrade.com Altcoinstrade - Altcoinstrade.com



Старт - May 10th, 2017



Цитата: AltcoinsTrade.Com - это долгосрочная высокодоходная программа частных кредитов, подкрепленная торговлей на рынке криптовалюты и инвестированием в различные фонды и деятельность

Прибыль от этих инвестиций используется для расширения нашей программы и повышения ее стабильности на долгосрочную перспективу.



1,5% - 2,1% в день в течение 5 дней с возвратом депозита



Цитата: Zcash $10.00 - $49.00 1.50%

Litecoin $50.00 - $99.00 1.80%

Ethereum $100.00 - $150.00 2.10%



Min/Max: $10 / $150

Реф: 1.5% - 2%

Вывод: Instant

ЭПС: PM, BTC



Домен: NAMECHEAP INC, 2017-05-09T15:41:10.00Z -

Хостинг: Genius Security Ltd

SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-05-09 - 2018-05-09

Скрипт: Gold Coders - лицензия

Дизайн: Gold Coders - authentic



Date : 05/10/2017 19:24

From/To Account : U14980468

Amount : -60.00

Currency : USD

Batch : 175732220

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to AltcoinsTrade.Com User hyipcruiser.



Регистрация



----------------------------------------------- Планы:Min/Max: $10 / $150Реф: 1.5% - 2%Вывод: InstantЭПС: PM, BTCДомен: NAMECHEAP INC, 2017-05-09T15:41:10.00Z -Хостинг: Genius Security LtdSSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-05-09 - 2018-05-09Скрипт: Gold Coders - лицензияДизайн: Gold Coders - authenticDate : 05/10/2017 19:24From/To Account : U14980468Amount : -60.00Currency : USDBatch : 175732220Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to AltcoinsTrade.Com User hyipcruiser.-----------------------------------------------

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, бонусы, страховки, компенсации...



Isp.Plus - короткое имя портала № 1 для профессиональных инвесторов

MMGSTAT.com- New HYIPs, SSL, Whois, Alexa, Hosting, Monitors __________________