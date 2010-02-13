Safeguard Scientifics получила кредитную линию с лимитом в $75 млн. от HPS Investment

Расположенная в Радноре (Пенсильвания, США) венчурная компания Safeguard Scientifics Inc. (NYSE: SFE), получила возможность привлечения 75 миллионов долларов в качестве возобновляемого кредита. Финансирование осуществлялось инвестиционной компанией HPS Investment Partners LLC. В момент закрытия компания привлекла 50 миллионов долларов в рамках кредитной линии, срок погашения которой составляет 3 года с плановым сроком 11 мая 2020 года, проценты начисляются по плавающей процентной ставке.
Компания будет использовать полученные средства для выкупа/погашения части своих конвертируемых ранних долговых обязательств со ставкой 5,25%, истекающих в мае 2018 года, а также для общих целей, включая новые и повторные вложения капитала в растущие технологически ориентированные предприятия.
Под руководством Стивена Т. Заррилли, выполняющего обязанности президента и генерального директора, Safeguard Scientifics предоставляет капитал для ускорения развития технологических компаний, работающих в сферах здравоохранения, финансовых услуг и цифровых медиа.
В цифровых медиа интерес представляют компании, которые поставляют в режиме реального времени креативный, персонализированный контент и решения для маркетологов в плане измерения и монетизации контента. В здравоохранении интерес представляют компании с инновационными решениями и запатентованной интеллектуальной собственностью, чьи технологии не могут быть легко воспроизведены на рынке.
Фирма нацелена на компании, которые развиваются благодаря работе в сфере передовых технологий, с особым акцентом на такие области, как интернет вещей, комплексная безопасность и предиктивная аналитика. Обычно суммы инвестиций составляют от 5 миллионов долларов и до 25 миллионов долларов в течение всего своего партнерства с компанией. В большинстве случаев первоначальные инвестиции проводятся в сериях А или Б, хотя время от времени проявляется интерес и к посевному раунду финансирования.
Уникальность
Специально для mmgp.ru