Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,645 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Safeguard Scientifics получила кредитную линию с лимитом в $75 млн. от HPS Investment

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:14
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,611
Благодарностей: 844
УГ: 5
КП: 0.117
подарки
Safeguard Scientifics получила кредитную линию с лимитом в $75 млн. от HPS Investment

Расположенная в Радноре (Пенсильвания, США) венчурная компания Safeguard Scientifics Inc. (NYSE: SFE), получила возможность привлечения 75 миллионов долларов в качестве возобновляемого кредита. Финансирование осуществлялось инвестиционной компанией HPS Investment Partners LLC. В момент закрытия компания привлекла 50 миллионов долларов в рамках кредитной линии, срок погашения которой составляет 3 года с плановым сроком 11 мая 2020 года, проценты начисляются по плавающей процентной ставке.

Компания будет использовать полученные средства для выкупа/погашения части своих конвертируемых ранних долговых обязательств со ставкой 5,25%, истекающих в мае 2018 года, а также для общих целей, включая новые и повторные вложения капитала в растущие технологически ориентированные предприятия.

Под руководством Стивена Т. Заррилли, выполняющего обязанности президента и генерального директора, Safeguard Scientifics предоставляет капитал для ускорения развития технологических компаний, работающих в сферах здравоохранения, финансовых услуг и цифровых медиа.

В цифровых медиа интерес представляют компании, которые поставляют в режиме реального времени креативный, персонализированный контент и решения для маркетологов в плане измерения и монетизации контента. В здравоохранении интерес представляют компании с инновационными решениями и запатентованной интеллектуальной собственностью, чьи технологии не могут быть легко воспроизведены на рынке.

Фирма нацелена на компании, которые развиваются благодаря работе в сфере передовых технологий, с особым акцентом на такие области, как интернет вещей, комплексная безопасность и предиктивная аналитика. Обычно суммы инвестиций составляют от 5 миллионов долларов и до 25 миллионов долларов в течение всего своего партнерства с компанией. В большинстве случаев первоначальные инвестиции проводятся в сериях А или Б, хотя время от времени проявляется интерес и к посевному раунду финансирования.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Сказали спасибо:
BiziAlen (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:25
#2
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 926
Благодарностей: 444
УГ: 6
КП: 0.282
подарки
Re: Safeguard Scientifics получила кредитную линию с лимитом в $75 млн. от HPS Invest
Один фонд дал деньги другому?) интересная практика)
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Сказали спасибо:
inik1080 (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тесла открыла кредитную линию на 300 млн. дол. США в Deutsche Bank Иван Притула Новости в мире финансов и инвестиций 8 12.09.2016 11:42
Группа DCH выделила ХТЗ кредитную линию на 400 млн. гривен bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 4 30.08.2016 21:31
Для малых и средних производителей нужно создать кредитную линию leovit Новости в мире финансов и инвестиций 3 29.02.2016 09:20
Иран и Индия открывают безлимитную кредитную линию kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.12.2014 12:10
WebMoney открыла кредитную линию в соцсетях granat78 WebMoney 0 13.02.2010 11:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
В Украине появилась новая схема мошенничества с банкоматами
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Pro-Hyip
macrodeposit - macrodeposit.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ставки на теннис.
От WinnersHouse в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Назван главный мобильный ритейлер года
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ttxz
Lenovo показала «умный» дом и смарт-кроссовки
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар kingcasha
В парижском книжном магазине нашли оригинальный способ экономии
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,645
Тем
469,420
Сообщений
11,598,417

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube