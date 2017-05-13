Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Coffee Room - coffee-room.company

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Старый Сегодня, 16:42
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,614
Благодарностей: 7,516
УГ: 6
КП: 0.170
подарки
Coffee Room - coffee-room.company
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Coffee Room



О проекте (взято с сайта)

Цитата:
Что такое Coffee Room?

Coffee Room – это официально зарегистрированная компания, занимающаяся оптовыми поставками кофе с 2011 года. С 2014 года компания занимается также розничной торговлей.

В настоящий момент в связи с выходом на международный рынок запущена компания по привлечению средств частных инвесторов.
Дата старта –13 мая 2017 г

Планы


Срок размещения - 18 часов
Размер депозита -от 5$ до 35$
Профит - 102% Начисление по 5.67% в час в течении срока размещения.
Депозит включен в выплаты.



Срок размещения -1 календарный день
Размер депозита -от 10$ до 250$
Профит - 106%
Начисление дохода в конце срока



Срок размещения - 36 часов
Размер депозита -от 25$ до 85$
Профит - 108% Начисление по 3% в час в течении срока размещения. Депозит включен в выплаты.



Срок размещения -3 календарных дня
Размер депозита -от 10$ до 500$
Профит - 130%
Начисление дохода в конце срока



Срок размещения -5 календарных дней
Размер депозита -от 10$ до 1000$
Профит - 155%
Начисление дохода в конце срока

Реферальная программа– 3%-1%
Выплаты: инстант
Цитата:
Заявки обрабатываются ежедневно в рабочее время с 06:00 до 18:00 UTC (с 9:00 до 21:00 Мск). Обработка заявок происходит моментально в автоматическом режиме.

Если вы создали заявку на вывод средств в нерабочее время, то она будет иметь статус "ожидает обработки" и автоматически оплатится после 06:00 UTC (9:00 Мск).
Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer , ADVcash

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–

05.13.17 11:56 Account Transfer -35.00 Sent Payment: 35.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981543. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.

05.13.17 11:55 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981479. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.

05.13.17 11:54 Account Transfer -85.00 Sent Payment: 85.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981406. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 16:55
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,267
Благодарностей: 11,054
УГ: 23
КП: 0.033
подарки
Re: Coffee Room - coffee-room.company
ну как всегда - хост дрянь, скрипт "свой" - только и радости, что ссл на год... но в принципе сколько-то протянет - вопрос только сколько
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
свежий средник - деп в выплатах!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 17:32
#3
Hyip-Cruiser.com
Премиум
 
Аватар Hyip-Cruiser
 
Пол: Мужской
Адрес: Интернет
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 56,498
Благодарностей: 5,657
УГ: 1
КП: 0.454
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Coffee Room - coffee-room.company
Депозит:

Date : 05/13/2017 14:33
From/To Account : U14823645
Amount : -250.00
Currency : USD
Batch : 175993289
Memo : Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user hyipcruiser.

Date : 05/13/2017 14:34
From/To Account : U14823645
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 175993369
Memo : Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user hyipcruiser.
__________________
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Hyip-Cruiser на форуме  
Старый Сегодня, 17:43
#4
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Lemberg
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 1,188
Благодарностей: 160
УГ: 2
КП: 0.000
подарки
Re: Coffee Room - coffee-room.company
Сыграю здесь. Платеж успешно осуществлён!
Номер транзакции 7c8c8acc-b40f-429a-8067-b51794ba2b29
Дата и время 13.05.2017 13:40
Магазин Coffee Room
Сумма платежа $15.00
__________________
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Alex Lemberg на форуме  
Старый Сегодня, 17:59
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 7,229
Благодарностей: 5,453
УГ: 1
КП: 0.016
подарки
Re: Coffee Room - coffee-room.company
Инстант:
Date : 05/13/2017 15:09
From/To Account : U14823645
Amount : 2.60
Currency : USD
Batch : 175995926
Memo : API Payment. Coffee Room - Payment for user.
Hash : ef31e45ce7ef240d308657b24fcdbcf7

Перерыв ночной в 12 часов конечно смущает, но посмотрим, как завтра утром будет платить
__________________
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