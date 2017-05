Knjaz админ hyipmaster.org



Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.04.2011 Сообщений: 36,614 Благодарностей: 7,516 УГ: 6 КП: 0.170 подарки

Coffee Room - coffee-room.company Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Coffee Room







О проекте (взято с сайта)



Цитата: Что такое Coffee Room?



Coffee Room – это официально зарегистрированная компания, занимающаяся оптовыми поставками кофе с 2011 года. С 2014 года компания занимается также розничной торговлей.



В настоящий момент в связи с выходом на международный рынок запущена компания по привлечению средств частных инвесторов. Дата старта –13 мая 2017 г



Планы





Срок размещения - 18 часов

Размер депозита -от 5$ до 35$

Профит - 102% Начисление по 5.67% в час в течении срока размещения.

Депозит включен в выплаты.







Срок размещения -1 календарный день

Размер депозита -от 10$ до 250$

Профит - 106%

Начисление дохода в конце срока







Срок размещения - 36 часов

Размер депозита -от 25$ до 85$

Профит - 108% Начисление по 3% в час в течении срока размещения. Депозит включен в выплаты.







Срок размещения -3 календарных дня

Размер депозита -от 10$ до 500$

Профит - 130%

Начисление дохода в конце срока







Срок размещения -5 календарных дней

Размер депозита -от 10$ до 1000$

Профит - 155%

Начисление дохода в конце срока



Реферальная программа– 3%-1%

Выплаты: инстант

Цитата: Заявки обрабатываются ежедневно в рабочее время с 06:00 до 18:00 UTC (с 9:00 до 21:00 Мск). Обработка заявок происходит моментально в автоматическом режиме.



Если вы создали заявку на вывод средств в нерабочее время, то она будет иметь статус "ожидает обработки" и автоматически оплатится после 06:00 UTC (9:00 Мск). Bitcoin, Perfect Money, Payeer , ADVcash



Посмотреть проект



Вклад (листинг)–



05.13.17 11:56 Account Transfer -35.00 Sent Payment: 35.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981543. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.



05.13.17 11:55 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981479. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.



05.13.17 11:54 Account Transfer -85.00 Sent Payment: 85.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981406. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения. Срок размещения - 18 часовРазмер депозита -от 5$ до 35$Профит - 102% Начисление по 5.67% в час в течении срока размещения.Депозит включен в выплаты.Срок размещения -1 календарный деньРазмер депозита -от 10$ до 250$Профит - 106%Начисление дохода в конце срокаСрок размещения - 36 часовРазмер депозита -от 25$ до 85$Профит - 108% Начисление по 3% в час в течении срока размещения. Депозит включен в выплаты.Срок размещения -3 календарных дняРазмер депозита -от 10$ до 500$Профит - 130%Начисление дохода в конце срокаСрок размещения -5 календарных днейРазмер депозита -от 10$ до 1000$Профит - 155%Начисление дохода в конце срокаРеферальная программа–Выплаты:Платежные системы:Вклад (листинг)–05.13.17 11:56 Account Transfer -35.00 Sent Payment: 35.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981543. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.05.13.17 11:55 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981479. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.05.13.17 11:54 Account Transfer -85.00 Sent Payment: 85.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981406. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.

Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100% __________________