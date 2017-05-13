Coffee Room - coffee-room.company

Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Coffee Room
О проекте (взято с сайта)
Дата старта –13 мая 2017 г
Планы
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Что такое Coffee Room?
Coffee Room – это официально зарегистрированная компания, занимающаяся оптовыми поставками кофе с 2011 года. С 2014 года компания занимается также розничной торговлей.
В настоящий момент в связи с выходом на международный рынок запущена компания по привлечению средств частных инвесторов.
Срок размещения - 18 часов
Размер депозита -от 5$ до 35$
Профит - 102% Начисление по 5.67% в час в течении срока размещения.
Депозит включен в выплаты.
Срок размещения -1 календарный день
Размер депозита -от 10$ до 250$
Профит - 106%
Начисление дохода в конце срока
Срок размещения - 36 часов
Размер депозита -от 25$ до 85$
Профит - 108% Начисление по 3% в час в течении срока размещения. Депозит включен в выплаты.
Срок размещения -3 календарных дня
Размер депозита -от 10$ до 500$
Профит - 130%
Начисление дохода в конце срока
Срок размещения -5 календарных дней
Размер депозита -от 10$ до 1000$
Профит - 155%
Начисление дохода в конце срока
Реферальная программа– 3%-1%
Выплаты: инстант
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Заявки обрабатываются ежедневно в рабочее время с 06:00 до 18:00 UTC (с 9:00 до 21:00 Мск). Обработка заявок происходит моментально в автоматическом режиме.
Если вы создали заявку на вывод средств в нерабочее время, то она будет иметь статус "ожидает обработки" и автоматически оплатится после 06:00 UTC (9:00 Мск).
Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer , ADVcash
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Вклад (листинг)–
05.13.17 11:56 Account Transfer -35.00 Sent Payment: 35.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981543. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.
05.13.17 11:55 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981479. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.
05.13.17 11:54 Account Transfer -85.00 Sent Payment: 85.00 USD to account U14823645 from U17755**. Batch: 175981406. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user Knjaz.
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