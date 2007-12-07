Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,633 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Бонус 50$ от брокера Fort Financial Services через FxCash

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение бонусных программ и акций брокерских компаний
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:01
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,676
Благодарностей: 6,219
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Бонус 50$ от брокера Fort Financial Services через FxCash


Для участия в акции необходимо сделать несколько простых действий.

Зарегистрироваться на сайте компании Fort Financial Services, открыть торговый счет через ребейт сервис FxCash (подробнее о сервисе кто не знает) по ссылке. В личном кабинете трейдера Fort Financial Services пройти процедуру верификации. Далее вам необходимо сообщить номер торгового счета через обращение в службу поддержки клиентов в своем личном кабинете FxCash. После этого вам будет выдан промо-код, по которому вы сможете получить 50$ Welcome Bonus.

Условия получения Бонуса
1. Промо-код на Welcome Bonus 50 USD может получить только новый клиент компании, который прошел процедуру верификации в Личном Кабинете. Во вкладке "Учетная запись" находится подраздел "Верификация", имеющий 2 поля: верификация мобильного телефона и верификация личных данных. Для верификации мобильного телефона, Вам необходимо получить SMS с кодом, который вносится в специально выделенное поле.

Далее в поле верификации личных данных по инструкции загружаются документы, подтверждающие личность и место регистрации трейдера (с тем, какие документы необходимо загрузить, а также с требованиями к качеству данных документов Вы можете ознакомиться в Клиентском соглашении и Политике "Знай своего клиента"). После того, как сотрудники компании проверят ваши документы, в Личном кабинете во вкладке "Бонусы" и подразделе "Приветственный бонус" кнопка "Активировать промо-бонус" станет активной.

2. Вам необходимо сообщить номер торгового счета через обращение в службу поддержки клиентов в своем личном кабинете FxCash. После этого Вам будет выдан промо-код, который необходимо ввести в поле и нажать кнопку «Активировать Промо Код». Автоматически на торговый счет зачисляются средства в размере 50 долларов (5000 центов, если у Вас счет ЦЕНТ, либо соответствующий эквивалент в Евро или Рублях, в зависимости от валюты вашего счета).

3. Получить Промо -Welcome Bonus 50 USD возможно в течении срока действия акции, с 08.05.2017 по 19.05.2017 включительно.

4. Получить Промо-Welcome Bonus 50 USD можно только 1 раз и только на один торговый счет. Welcome Bonus 50 USD недоступен на счетах для Новичков, на счетах PRO и на S.T.A.R. счетах.

5. Бонус невозможно инвестировать в S.T.A.R. счета до выполнения условий по отработке.

6. Бонус запрещено получать родственникам. В этом случае будут отменены бонусы и полученная прибыль на всех связанных счетах.

7. Вывод Welcome Bonus 50 USD, а также прибыли, полученной с него, возможен только при выполнении условий по обороту на торговом счете: на стандартных счетах необходимо совершить торговый оборот общим объемом 50 лотов; на центовых счетах - 5000 лотов.
Ваши собственные средства и всю полученную на них прибыль Вы сможете выводить со счета без ограничений в любое время.

На Промо-Welcome Bonus 50 USD ребейт не начисляется
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Ребейт с трехуровневой партнеркой
Узкие спреды, нет комиссии на вывод >>
Бездепозитный бонус 70$ >>
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Fort Financial Services" - ежедневные аналитические обзоры Валдис Аналитика от компаний 374 11.05.2017 22:37
Fort Financial Services - fortfs.com Валдис Каталог Брокеров на Форекс 297 12.04.2017 23:17
Приветственный бонус $50 от Fort Financial Services до 31.03.2017 tanrad Архив 2 06.04.2017 20:48
S.T.A.R. счета от Fort Financial Services Валдис ПАММ площадки 34 13.03.2017 00:44
Бездепозитный бонус 5$ от Fort Financial Services Aisller Бонусы брокеров 1 01.02.2017 16:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Платёжная система для сайта
От Xcwer в разделе «Электронные платежные системы»
Аватар bizneser
PayPal и Citi сделают мобильные платежи удобнее
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар ElarGroup3
18 бирж опубликовали план действий на случай хардфорка Биткоина
От ElarGroup3 в разделе «Биржи криптовалют»
Аватара нет
В России могут ввести уголовную ответственность за действия родственников
От Wind of freedom в разделе «Политика и экономика»
Аватар monahyip
dobroterra.com - 100%
От monahyip в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Делитесь заработками криптовалюты
От avaks1984 в разделе «Заработок Криптовалют»
.     
Пользователей
410,633
Тем
469,396
Сообщений
11,597,419

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube