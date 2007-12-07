Бонус 50$ от брокера Fort Financial Services через FxCash

Для участия в акции необходимо сделать несколько простых действий.
Зарегистрироваться на сайте компании Fort Financial Services, открыть торговый счет через ребейт сервис FxCash
(подробнее о сервисе кто не знает
) по ссылке
. В личном кабинете трейдера Fort Financial Services пройти процедуру верификации. Далее вам необходимо сообщить номер торгового счета через обращение в службу поддержки клиентов в своем личном кабинете FxCash. После этого вам будет выдан промо-код, по которому вы сможете получить 50$ Welcome Bonus.
Условия получения Бонуса
1.
Промо-код на Welcome Bonus 50 USD может получить только новый клиент компании
, который прошел процедуру верификации в Личном Кабинете. Во вкладке "Учетная запись" находится подраздел "Верификация", имеющий 2 поля: верификация мобильного телефона и верификация личных данных. Для верификации мобильного телефона, Вам необходимо получить SMS с кодом, который вносится в специально выделенное поле.
Далее в поле верификации личных данных по инструкции загружаются документы, подтверждающие личность и место регистрации трейдера (с тем, какие документы необходимо загрузить, а также с требованиями к качеству данных документов Вы можете ознакомиться в Клиентском соглашении и Политике "Знай своего клиента"). После того, как сотрудники компании проверят ваши документы, в Личном кабинете во вкладке "Бонусы" и подразделе "Приветственный бонус" кнопка "Активировать промо-бонус" станет активной.
2.
Вам необходимо сообщить номер торгового счета через обращение в службу поддержки клиентов в своем личном кабинете FxCash. После этого Вам будет выдан промо-код, который необходимо ввести в поле и нажать кнопку «Активировать Промо Код». Автоматически на торговый счет зачисляются средства в размере 50 долларов (5000 центов, если у Вас счет ЦЕНТ, либо соответствующий эквивалент в Евро или Рублях, в зависимости от валюты вашего счета).
3.
Получить Промо -Welcome Bonus 50 USD возможно в течении срока действия акции, с 08.05.2017 по 19.05.2017 включительно.
4.
Получить Промо-Welcome Bonus 50 USD можно только 1 раз и только на один торговый счет. Welcome Bonus 50 USD недоступен на счетах для Новичков, на счетах PRO и на S.T.A.R. счетах.
5.
Бонус невозможно инвестировать в S.T.A.R. счета до выполнения условий по отработке.
6.
Бонус запрещено получать родственникам. В этом случае будут отменены бонусы и полученная прибыль на всех связанных счетах.
7.
Вывод Welcome Bonus 50 USD, а также прибыли, полученной с него, возможен только при выполнении условий по обороту на торговом счете: на стандартных счетах необходимо совершить торговый оборот общим объемом 50 лотов; на центовых счетах - 5000 лотов
.
Ваши собственные средства и всю полученную на них прибыль Вы сможете выводить со счета без ограничений в любое время.
На Промо-Welcome Bonus 50 USD ребейт не начисляется