Бонус 50$ от брокера Fort Financial Services через FxCash



Для участия в акции необходимо сделать несколько простых действий.



Зарегистрироваться на сайте компании Fort Financial Services, открыть торговый счет через ребейт сервис



Условия получения Бонуса

1. Промо-код на Welcome Bonus 50 USD может получить только новый клиент компании , который прошел процедуру верификации в Личном Кабинете. Во вкладке "Учетная запись" находится подраздел "Верификация", имеющий 2 поля: верификация мобильного телефона и верификация личных данных. Для верификации мобильного телефона, Вам необходимо получить SMS с кодом, который вносится в специально выделенное поле.



Далее в поле верификации личных данных по инструкции загружаются документы, подтверждающие личность и место регистрации трейдера (с тем, какие документы необходимо загрузить, а также с требованиями к качеству данных документов Вы можете ознакомиться в Клиентском соглашении и Политике "Знай своего клиента"). После того, как сотрудники компании проверят ваши документы, в Личном кабинете во вкладке "Бонусы" и подразделе "Приветственный бонус" кнопка "Активировать промо-бонус" станет активной.



2. Вам необходимо сообщить номер торгового счета через обращение в службу поддержки клиентов в своем личном кабинете FxCash. После этого Вам будет выдан промо-код, который необходимо ввести в поле и нажать кнопку «Активировать Промо Код». Автоматически на торговый счет зачисляются средства в размере 50 долларов (5000 центов, если у Вас счет ЦЕНТ, либо соответствующий эквивалент в Евро или Рублях, в зависимости от валюты вашего счета).



3. Получить Промо -Welcome Bonus 50 USD возможно в течении срока действия акции, с 08.05.2017 по 19.05.2017 включительно.



4. Получить Промо-Welcome Bonus 50 USD можно только 1 раз и только на один торговый счет. Welcome Bonus 50 USD недоступен на счетах для Новичков, на счетах PRO и на S.T.A.R. счетах.



5. Бонус невозможно инвестировать в S.T.A.R. счета до выполнения условий по отработке.



6. Бонус запрещено получать родственникам. В этом случае будут отменены бонусы и полученная прибыль на всех связанных счетах.



7. Вывод Welcome Bonus 50 USD, а также прибыли, полученной с него, возможен только при выполнении условий по обороту на торговом счете: на стандартных счетах необходимо совершить торговый оборот общим объемом 50 лотов; на центовых счетах - 5000 лотов.

Ваши собственные средства и всю полученную на них прибыль Вы сможете выводить со счета без ограничений в любое время.



