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Keurboom «дозвонилась» до рекордного штрафа
Британское Управление комиссара по информации (ICO) оштрафовало маркетинговую компанию Keurboom Communications на рекордные 400 тыс. ф.ст. за совершение почти 100 миллионов автоматических звонков.
Сотрудники Keurboom звонили людям, иногда даже в ночное время, опрашивая абонентов по ряду вопросов, включая претензии по ДТП и страхование на случай неплатежеспособности, говорится в заявлении ICO. Таким образом, компания нарушала законы о неприкосновенности частной жизни, совершая автоматические звонки людям без их согласия.
После того, как вскрылась эта ситуация, Keurboom запустила процедуру банкротства, но Управление комиссара по информации сразу предупредило, что штраф обязательно должен быть выплачен.
ICO сообщает, что на компанию, зарегистрированную в графстве Бедфордшир, было подано более 1 тысячи жалоб в связи с автоматическими звонками. Причем фирма совершала звонки одним и тем же людям по нескольку раз, в том числе и в ночное время.
Keurboom тщательно скрывала свою идентификационную информацию, в связи с чем люди сталкивались с проблемой при попытках подать жалобу.
«Беспрецедентный масштаб кампании Keurboom и ее нежелание идти навстречу с нашем расследовании привело к тому, что мы наложили самый крупный штраф, который когда-либо применялся в подобных случаях», — комментирует Стив Экерсли из ICO.
В свою очередь, директор Keurboom Грег Радд заявил в интервью газете Mirror, что также считает холодные звонки «раздражающими», но при этом подчеркнул, что «это часть нашей жизни», от которой никуда не деться. «Мне самому не нравится получать такие звонки, но от этого они не становятся незаконными», — пояснил Радд.
Но регулятор так не считает, называя автоматические маркетинговые звонки, совершаемые без согласия людей, нелегальными.
Источник: ru.forexmagnates.com
Может быть другим компаниям будет уроком. Назойливые звонки (лично у меня) в этом году участились и порядком уже раздражают.