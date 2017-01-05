Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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AlimpeX LTD - alimpex.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 09:42
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 377
Благодарностей: 31
УГ: 12
КП: 0.000
AlimpeX LTD - alimpex.io
Я не админ!
Старт проекта 13.05.2017

AlimpeX LTD



Легенда

Цитата:

AlimpeX LTD. является инвестиционной компанией, юридический адрес 29 Harley Street, Marylebone, Лондон, Великобритания, W1G 9QR. У нас есть все подлинность законных прав и наша регистрация №10707199.
Наша компания состоит исключительно из профессионалов на рынке Форекс. Нам удалось разработать несколько программ, которые помогают нам отслеживать изменения на рынке, это дает нам возможность увеличить доходы и минимизировать потери. Когда торговый план уже в основном сформирована, дополнительные торговые сигналы могут быть использованы для перемещения, задача которого состоит в выяснении и поможет выбрать наиболее выгодный момент для сделки. Классические типы дополнительных торговых сигналов включают в себя фигуру технического анализа. Когда на ценовом графике появляется та или иная модель, это сигнализирует о том, что тенденция разворачивается или меняется на противоположный или боковой. Токарные шаблоны помогают определить, что перед нами: местный нижней или верхней части рынка. Мы часто используем поиск дополнительных торговых сигналов на более подробные интервалах цен, где мелкие детали движений отчетливо видны. В результате развития различных методов фундаментального и технического анализа, мы создали успешную торговую систему.

Мы предлагаем наиболее выгодное направление.
Целью компании является стабильность, качество и развитие.
Партнерская программа: Вы получаете 6% на каждый депозит от ваших рефералов.
Ваши инвестиции вырастает до 0,23% каждый час.
Мгновенное пополнение обратно через 72 часов, из платы.
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0.17% - 0.23% в час

Мин.депозит: эквивалент 0,005 ВТС

Мин.вывод: эквивалент 0.0005 BTC

Платежная система:Bitcoin, Perfect Money, Payeer

Pеферальная программа:6%

Тип выплат:инстант

Основной депозит можно вернуть через 72 часа,комиссия 5%

GC - Лицензионный

SSL: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2

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AlimpeX LTD


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!


Мой вклад
Perfect Money® платеж завершен

Номер транзакции # 175962130
Оплата со счета: U13660496
Оплата на счет: U14925670 (Alimpex)
Сумма: 11.34 USD
Примечание: Deposit to alimpex.io User shlyam
Оплата прошла успешно

Ваш номер batch для подтверждения 175962130

Спасибо что воспользовались услугами Perfect Money.



добавлено через 34 минуты

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Последний раз редактировалось laska2006; Сегодня в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
laska2006 на форуме  
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