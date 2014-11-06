veranika55 Профессионал

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Похитившая 114 миллиардов рублей экс-глава Внешпромбанка сядет на 9 лет



Дело в том, что Лариса Маркус сотрудничала со следствием, признала все эпизоды, которые были ей предъявлены и даже пообещала, когда-нибудь в обозримом и не обозримом будущем компенсировать понесенный ее мошенническими действиями ущерб. При этом реальной денежной компенсации не последовало. Судя по всему суд принял во внимание данный факт и условное заключение заменил на реальное. Адвокаты Маркус сказали, что обжалуют это решение, так как они очень не довольны приговором.



Особенностью этого дела, является тот факт, что были украдены не только деньги Олимпийского комитета России, "Татнефти", но и личные сбережения крупнейших российских чиновников, которые доверили свои заработанные трудом деньги Внешпромбанку.



Всего было украдено более 12 миллиардов рублей частных лиц, которые хранили депозиты в банке и более 101 миллиарда рублей организаций. Всего было похищено денег на 114 миллиардов рублей, которые были выведены через фирмы однодневки, подконтрольные Маркус.



Маркус выдала заведомо невозвратные кредиты 286 фирмам, оформленным на подставных лиц, которые ей были подконтрольны.



Проблемы у Внешпромбанка начались в 2015 году, когда один из крупнейших клиентов банка "Транснефть" попытался вывести деньги со своих счетов в банке. После того, как деньги не были возвращены крупнейшему юридическому лицу, Центробанк начал проверку Внешпромбанка. В результате проверки было обнаружено большое количество выданных и ничем не обеспеченных кредитов, которые не были возвращены банку и по ним не было выплат. Центробанк вначале потребовал увеличить резервы банка на 6 миллиардов рублей. Что не было сделано. Также Маркус обещала разобраться с выданными проблемными кредитами и вернуть деньги. Это тоже не было сделано.



В декабре 2015 года в Внешпромбанке была введена временная администрация, тогда же задержали Маркус по подозрению в мошенничестве.



Два года Внешпромбанк был лидером по размерам недостачи, обнаруженной в результате проверки Центробанка - 114 миллиардов рублей. В этом году его обошел Татфондбанк, в котором официально нашли и доказали недостачу в размере 140 миллиардов рублей.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...let-1002008241



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59161019985a8 Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего главу Внешпромбанка Ларису Маркус к 9 годам судебного заключения. Столь строгий приговор многих удивил, в том числе и Ларису Маркус. Учитывая практику современного производства она рассчитывала на условное заключение. Но суд решил, что исправление подсудимой не возможно без изоляции от общества.Дело в том, что Лариса Маркус сотрудничала со следствием, признала все эпизоды, которые были ей предъявлены и даже пообещала, когда-нибудь в обозримом и не обозримом будущем компенсировать понесенный ее мошенническими действиями ущерб. При этом реальной денежной компенсации не последовало. Судя по всему суд принял во внимание данный факт и условное заключение заменил на реальное. Адвокаты Маркус сказали, что обжалуют это решение, так как они очень не довольны приговором.Особенностью этого дела, является тот факт, что были украдены не только деньги Олимпийского комитета России, "Татнефти", но и личные сбережения крупнейших российских чиновников, которые доверили свои заработанные трудом деньги Внешпромбанку.Всего было украдено более 12 миллиардов рублей частных лиц, которые хранили депозиты в банке и более 101 миллиарда рублей организаций. Всего было похищено денег на 114 миллиардов рублей, которые были выведены через фирмы однодневки, подконтрольные Маркус.Маркус выдала заведомо невозвратные кредиты 286 фирмам, оформленным на подставных лиц, которые ей были подконтрольны.Проблемы у Внешпромбанка начались в 2015 году, когда один из крупнейших клиентов банка "Транснефть" попытался вывести деньги со своих счетов в банке. После того, как деньги не были возвращены крупнейшему юридическому лицу, Центробанк начал проверку Внешпромбанка. В результате проверки было обнаружено большое количество выданных и ничем не обеспеченных кредитов, которые не были возвращены банку и по ним не было выплат. Центробанк вначале потребовал увеличить резервы банка на 6 миллиардов рублей. Что не было сделано. Также Маркус обещала разобраться с выданными проблемными кредитами и вернуть деньги. Это тоже не было сделано.В декабре 2015 года в Внешпромбанке была введена временная администрация, тогда же задержали Маркус по подозрению в мошенничестве.Два года Внешпромбанк был лидером по размерам недостачи, обнаруженной в результате проверки Центробанка - 114 миллиардов рублей. В этом году его обошел Татфондбанк, в котором официально нашли и доказали недостачу в размере 140 миллиардов рублей.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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