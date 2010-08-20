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blockexperts.com/blu - BlueCoin (BLU)
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Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
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Сегодня, 22:23
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Сегодня, 21:59
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#1
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Модератор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,808
Благодарностей: 3,212
УГ: 2
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blockexperts.com/blu - BlueCoin (BLU)
Торговый символ:
BLU
Год основания:
23.04.2014
Протокол генерации:
POW/POS
Основатель:
BlueCoiner
Алгоритм:
X11
Всего монет:
500000000 BLU
Сайт: vergecurrency.com
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Сегодня, 22:23
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