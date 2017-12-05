Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ucaps LTD - ucaps.net

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#1
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Ucaps LTD - ucaps.net
??Привет Форумчане, Друзья!?? Представляю хорошо подготовленный классический фаст с однодневным планом!
старт проекта: 12.05.2017

я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.



О Проекте!
(гугл перевод)

Цитата:
UCAPS предлагает частным лицам принять участие в инвестировании инновационного направления в производстве топливных гранул. Для достижения этой цели инвестиционной программы, которая доступна в режиме онлайн на нашей странице, был изобретен и начал. Стараясь идти в ногу с последними тенденциями, мы провели ряд исследований, предоставленных ЕС, в сфере безопасных, надежных и доступных источников энергии.Одним из наиболее перспективных сегментов мировой биоэнергетики когенерация на биотопливе.
Пеллетное отопление является одним из самых распространенных на сегодняшний день видов отопления в Европе. Доступный и возобновляемый сырьевой материал с высокой энергоемкостью и низкой цене, пеллеты становятся наиболее эффективных видов топлива. Кстати, простота использования и низкая стоимость привели к окатышей набирает популярность как в США, так и Европе. 350 000 единиц оборудования для использования пеллетного топлива устанавливаются ежегодно только в Германии. Учитывая абсолютное отсутствие центрального отопления, мы не можем недооценивать тот факт, что 5 млн. грн. дома отапливаются самостоятельно в Великобритании. До сих пор не только частных домов отапливаются с помощью топливных гранул, но и районных котельных, а также. Таким образом, школы, больницы и административные здания обеспечены топливных гранул.
Внимание!
Документация Проекта!


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💥Маркетинг Проекта!💥
Цитата:
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SUPER MARKET - 12 145 деревьев
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SHOPING MALL - 20 220 деревьев
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1001 - 5000$ |180%


BUSINESS CENTRE - 40 450 деревьев
После 10-ти Дней!
10 - 100$ |200%
101 - 500$ |230%
501 - 1000$ |280%
1001 - 5000$ |380%
5001 - 10000$ |500%

FACTORY - 80 900 деревьев
После 20-ти Дней!

10 - 100$ |450%
101 - 500$ |480%
501 - 1000$ |550%
1001 - 5000$ |700%
5001 - 10000$ |900%
10001- 25000$ |1200%


MEGAPOLIS - 121 350 деревьев
После 30-ти Дней
10 - 100$ |700%
101 - 500$ |800%
501 - 1000$ |950%
1001 - 5000$ |1200%
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Платёжные Системы!

PM, Bitcoin, Payeer, AdvCash

Минимальный Вывод
отсутствует, любая сумма.

Минималка!
10$
Регламент Выплат!
Ручные ( от 60 минут до 24-х часов!)
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Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 933 domains)
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NS4.DDOS-GUARD.NET (has 933 domains)
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IP Address 186.2.161.41 - 1 other site is hosted on this server
IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Registrar NAMESILO, LLC

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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 18:54
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Re: Ucaps LTD - ucaps.net
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
принять участие в инвестировании инновационного направления в производстве топливных гранул
дрова или уголь? не уран-235 хоть?
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Пеллетное отопление
это так кизяки зашифровали? хитрО!
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 19:00
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
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Инвестирую в: HYIP
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Автор темы Re: Ucaps LTD - ucaps.net
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
зашифровали?
кстати легенду читал когда тему делал, составлена грамотно, не думаю, что админ русский, наши там либо форекс, либо ставки.

Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
дрова или уголь?
с дерева, с угля, та хоть с семок


где то читал статью, что правда очень перспективное топливо.
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Ярослав Яценко на форуме  
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kodyaich (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:07
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Re: Ucaps LTD - ucaps.net
неее, самая классная идея для легенды - кто-то из форумчан озвучил - выращивание алмазов в горшках

ну, по ттх - всё очень гуд, планы тоже классика+(есть с включенным депом короткие), если с ходу не закидают - дней 5 хоть протянет, а?
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 19:11.
kodyaich на форуме  
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Ярослав Яценко (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:09
#5
Топ Мастер
 
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Re: Ucaps LTD - ucaps.net
Очередной низкосортный хайп от Яценко. Я сюда ни ногой потому что хочу зарабатывать в хайпах а не терять свои деньги
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BEHEMOT на форуме  
Старый Сегодня, 19:10
#6
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
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Инвестирую в: HYIP
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Автор темы Re: Ucaps LTD - ucaps.net
Цитата:
Сообщение от BEHEMOT Посмотреть сообщение
Очередной низкосортный хайп от Яценко
причём здесь я, это раз.
во вторых в чём его недостатки?
Вся техника на достойном уровне, впрочем пофлудить Вам уже совсем негде(((
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 19:15
#7
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
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Re: Ucaps LTD - ucaps.net
не, ну если щаз в него надепать штук 5, да все на однодневный, то админ скажет нам спасибо и откланяется - стопудово! а если по чучуть, да не торопясь - вполне может и поработать, имхо недаром же, наверное, перед выходными стартанул - понимает же, что будет спад?
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 19:15
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 169
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УГ: 4
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Re: Ucaps LTD - ucaps.net
Такой приличный сайтец , хотел было не глядя депнуть. А на планы глянул и думай теперь - на сколь дней его хватит. Куда админ так торопится , поменьше бы %. Для фаста просто отличный диз и подготовка.
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SSnug на форуме  
Старый Сегодня, 19:17
#9
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,671
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Ucaps LTD - ucaps.net
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
понимает же, что будет спад?
ну если делал такой проект, а видно и по технике, что не месяц, то я думаю - знает, что делает
по проценту скажу, что всё стандартно и смертельно ничего нет, тем более что самые прибыльные сейчас закрыты. а 4-5% в сутки админы тянули и сейчас тянут если хотят.
Цитата:
Сообщение от SSnug Посмотреть сообщение
поменьше бы %.
та то с годами % скатился, раньше 5-6% депали месяцами. а сейчас 2-2,5% некоторые держать не могут( всё на индустрию грешат, я бы на их месте грешил на дурную голову
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 19:17
#10
Специалист
 
Имя: Сергей
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 2,921
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Re: Ucaps LTD - ucaps.net
adBlock блочит пылающий огонь)

ну а техника так себе.

Удачи влошенцам!
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