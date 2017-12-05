Ucaps LTD - ucaps.net

UCAPS предлагает частным лицам принять участие в инвестировании инновационного направления в производстве топливных гранул. Для достижения этой цели инвестиционной программы, которая доступна в режиме онлайн на нашей странице, был изобретен и начал. Стараясь идти в ногу с последними тенденциями, мы провели ряд исследований, предоставленных ЕС, в сфере безопасных, надежных и доступных источников энергии.Одним из наиболее перспективных сегментов мировой биоэнергетики когенерация на биотопливе.
Пеллетное отопление является одним из самых распространенных на сегодняшний день видов отопления в Европе. Доступный и возобновляемый сырьевой материал с высокой энергоемкостью и низкой цене, пеллеты становятся наиболее эффективных видов топлива. Кстати, простота использования и низкая стоимость привели к окатышей набирает популярность как в США, так и Европе. 350 000 единиц оборудования для использования пеллетного топлива устанавливаются ежегодно только в Германии. Учитывая абсолютное отсутствие центрального отопления, мы не можем недооценивать тот факт, что 5 млн. грн. дома отапливаются самостоятельно в Великобритании. До сих пор не только частных домов отапливаются с помощью топливных гранул, но и районных котельных, а также. Таким образом, школы, больницы и административные здания обеспечены топливных гранул.
не, ну если щаз в него надепать штук 5, да все на однодневный, то админ скажет нам спасибо и откланяется - стопудово! а если по чучуть, да не торопясь - вполне может и поработать, имхо недаром же, наверное, перед выходными стартанул - понимает же, что будет спад?
ну если делал такой проект, а видно и по технике, что не месяц, то я думаю - знает, что делает
по проценту скажу, что всё стандартно и смертельно ничего нет, тем более что самые прибыльные сейчас закрыты. а 4-5% в сутки админы тянули и сейчас тянут если хотят.
Цитата:
Сообщение от SSnug
поменьше бы %.
та то с годами % скатился, раньше 5-6% депали месяцами. а сейчас 2-2,5% некоторые держать не могут( всё на индустрию грешат, я бы на их месте грешил на дурную голову