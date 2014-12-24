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Сбербанк разрешил заказывать и получать карты в любом отделении

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Старый Сегодня, 18:10
#1
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Сбербанк разрешил заказывать и получать карты в любом отделении
Клиенты Сбербанка могут заказывать, получать и перевыпускать карты в любом отделении финансовой организации. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов, передает ТАСС.

«У нас была проблема, что если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение», – пояснил он.

По словам Торбахова, пока что в Сбербанке действует ограничение на перенаправку в нужное отделение уже находящейся в выпуске карты. «Такое последнее ограничение и даже оно будет в этом году снято», – цитирует его «Интерфакс». Как объяснил Торбахов RNS, в этом случае можно аннулировать выпущенную карту и перевыпустить ее заново, на что уйдет два дня.

«А так – ограничение, что раньше обслуживался в Хабаровске, а теперь вы приехали в Красноярск и не можете заказывать карту в Красноярске – этого ограничения больше не будет», – заверил он.

Сбербанк – крупнейшая финансовая организация в России. В стране действуют более 16 тысяч отделений банка.


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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:16.
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Старый Сегодня, 18:21
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 123
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Re: Сбербанк разрешил заказывать и получать карты в любом отделении
Ах, какое достижение. Сбер, с добрым утром, добро пожаловать в 21 век.
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= УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ НА СЧЕТЕ КЛИЕНТА =
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