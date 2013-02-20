Приватбанк увеличил убыток на 29.000.000.000 гривен

В 2016 году государственный Приватбанк увеличил убыток на 29 млрд гривен до 164,5 млрд гривен.
Об этом говорится в обновленной отчетности Национального банка.
Согласно ей, по итогам 2016 Приватбанк получил убыток в сумме 164,5 млрд гривен (ранее убыток банка был зафиксирован на уровне 135,3 млрд гривен).
Чистый процентный доход Приватбанка в 2016 составил 3,7 млрд гривен, чистый комиссионный -8,7 млрд гривен.
Собственный капитал Приватбанка составил 10,9 млрд гривен, уставной капитал – 50,7 млрд гривен (на 31 декабря).
Как сообщалось, 18 декабря 2016 года украинское правительство приняло решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 1-е место (220 млрд гривен) среди действующих банков.
Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/401...29-mlrd-griven