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Товары из интернет-магазинов можно будет оплатить через email Подробнее на Рамблер/ф

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Старый Сегодня, 16:27
#1
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Имя: Олег
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Товары из интернет-магазинов можно будет оплатить через email Подробнее на Рамблер/ф
"Яндекс.Деньги" запускают сервис приема платежей в интернет-магазины через электронные рассылки — кнопку оплаты можно будет внедрять прямо в письма.


"Яндекс.Деньги" сегодня запустили возможность оплаты товаров через email. Чтобы рассчитаться за покупку, не нужно будет переходить на сайт продавца: платежная кнопка будет прямо в письме, например, о свежих поступлениях товаров, скидках или предстоящих мероприятиях, рассказали "Ъ" в компании. Платежная кнопка поможет увеличить конверсию в продажи тем, кто активно развивает email-маркетинг, ожидает руководитель развития дистрибуции "Яндекс.Кассы" (платежное решение "Яндекс.Денег") Оксана Коробкина. "Чем меньше действий требуется от пользователя, тем выше вероятность покупки",— поясняет она. По оценкам "Яндекс.Денег", добавление платежной кнопки в письмо позволит увеличить конверсию от email-рассылки до 25%. "Яндекс.Деньги" будут зарабатывать на комиссии от платежа, размер которой будет зависеть от вида бизнеса, оборота и других факторов.

Email с кнопкой оплаты клиентам "Яндекс.Кассы" предложат рассылать через международную онлайн-платформу SendPulse. Сервис специализируется на массовых email-, СМС- и push-рассылках. Каждый месяц через SendPulse компании по всему миру отправляют около 300 млн писем. В сервисе зарегистрировано больше 515 тыс. аккаунтов, из них 182 тыс.— в России.

Подобный сервис ранее в этом году уже запустила WebMoney, рассказали "Ъ" в этой компании. По словам ее представителя, платежную ссылку можно отправить сообщением в соцсетях, мессенджере или по email, а оплата возможна WebMoney, банковской картой или биткоинами. "Это лишь выставление счета. Разница в том, что кнопка рассылки у нас уже интегрирована в конструктор письма. И в случае с платежной ссылкой и выставлением счета ссылка под каждого индивидуальна, ее нельзя включить в массовую рассылку",— настаивает представитель "Яндекс.Денег".

Опыт показывает, что доля безналичных платежей в онлайн-канале не превышает 10%, рассуждает директор по электронной коммерции Inventive Retail Group Евгений Усенко. По его наблюдениям, клиенты, совершая дорогостоящую покупку, хотят увидеть товар до расставания с деньгами. Поэтому решение будет работать для мелких покупок и если товар не потребует дополнительного изучения, считает он. "Мы готовы попробовать его в работе на сегменте со средним чеком до 5 тыс. руб.",— добавил господин Усенко. "Безналичный способ оплаты стимулирует выкупаемость товаров. Мы рассмотрели бы возможность тестирования сервиса, но только для оплаты товаров, не требующих выбора размеров — таких, как брендовые сумки и аксессуары",— сообщили "Ъ" в KupiVIP.

Ozon задумка "Яндекс.Денег" кажется "интересной", если речь идет о рассылках, где содержится один товар. "Если говорить про рассылки, где сразу несколько товаров и нет возможности в полной мере рассказать обо всех подробно, то покупателю важнее сначала перейти на сайт, посмотреть описание, отзывы, фото, видео",— констатирует представитель компании Мария Назамутдинова. При этом Ozon, по ее словам, делает все меньше email-рассылок. "Идет перераспределение трафика, особенно в пользу мобильного канала",— пояснила она. Это косвенно подтверждает и статистика самих "Яндекс.Денег". По данным компании, оборот от услуги платежей через чаты в партнерстве с сервисом JivoSite по итогам четырех месяцев 2017 года уже превысил оборот всего 2016 года в полтора раза.

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