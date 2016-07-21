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Стартап Improbable получил $500 млн от Softbank

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#1
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Стартап Improbable получил $500 млн от Softbank



Improbable, стартап из Великобритании, помогающий компаниям создавать сложные моделирования и виртуальные миры, недавно привлек 502 миллиона долларов в раунде В финансирования, инвестором выступил Softbank.

В 2012 году Improbable представил платформу, позволяющую компаниям выполнять сложное моделирование быстро и дешево. Потенциал использования данной платформы достаточно обширен. Контингент клиентов варьируется в диапазоне производителей видеоигр, таких как Bossa Studios, технологических гигантов, например Samsung, университетов типа Оксфорда, а также правительства в лице министерства обороны Великобритании.

Моделирующая программа стартапа помогает понять, как работает система. Каждый разработчик или компания платит за пользование данной платформы. На том компания и делает свою прибыль. Платформа использует виртуальный мир при работе в слоях облака.

Стартаперы видят в своей программе огромный потенциал на целых 50 лет вперед, когда можно будет перемещаться между разными мирами, когда благодаря виртуальным мирам появятся новые экономики, новые возможности зарабатывать, новые способы и т.п. Миры, в которые будут привлечены большие массы людей.


Переведено специально для MMGP.ru
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сдается подпись. дорого
sunmistik на форуме  
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