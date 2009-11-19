Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Trade Active - tradeactive.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:56
#1
Мастер
 
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 2,605
Благодарностей: 972
УГ: 0
КП: 0.013
Trade Active - tradeactive.biz
Я не админ!
Никакой ответственности за работу проекта ни несу!


Дата старта 11.05.2017


Trade Active


Легенда:
Цитата:
Четыре года международного опыта наших трейдеров и сотрудников на торговых и инвестиционных рынках, включая Forex и CFD. Высочайший уровень доверия клиентов во всем мире и только положительные результаты торговых сессий. Известность и правильный подход к инвестированию был органично переведен и расширен не только в основном виде нашей деятельности, проводимой в оффлайн режиме, но и с недавнего времени трансформирован в предоставление услуг в онлайн формате, - более демократичном и доступном способе взаимодействия. Высокая волатильность инвестиционных предложений и честное Доверительное Управление. Всё это и есть компания Trade Active, по праву являющаяся европейским лидером Доверительного Управления инвестиционными ресурсами. Предложение гарантированной доходности от нашей компании стало возможным, потому что наши инновационные разработки в области трейдинга смогли опередить свое время и вывели компанию на ведущие позиции, оставив далеко позади любых конкурентов. Проведение официальной коммерческой деятельности подкреплено и обеспечено всеми необходимыми документами, выданными нашей компании правительством Великобритании. Наша деятельность абсолютно прозрачна, как того требует законодательство Объединенного Королевства. Мы предоставляем полный пакет документально оформленной отчетности о нашей деятельности в установленные законодательством сроки. Мы выполняем свои обязательства вне зависимости от внешнеэкономических трендов.
Инвестиционные планы



Тарифный план - "Silver"
Цитата:
• Минимальная сумма: 50$
• Максимальная сумма: 300$
• Ежедневный процент: 4,33%
• Работает: 30 дней
• Выход в БУ: 23 дня
• Депозит входит в выплаты
• Суммарный доход: 130%


Тарифный план - "Gold"
Цитата:
• Минимальная сумма: 301$
• Максимальная сумма: 1000$
• Ежедневный процент: 5%
• Работает: 30 дней
• Выход в БУ: 20 дней
• Депозит входит в выплаты
• Суммарный доход: 150%


Тарифный план - "Platinum"
Цитата:
• Минимальная сумма: 1001$
• Максимальная сумма: 5000$
• Ежедневный процент: 5,67%
• Работает: 30 дней
• Выход в БУ: 18 дней
• Депозит входит в выплаты
• Суммарный доход: 170%
Технические данные:
Цитата:
Выделенный IP Address 190.115.18.29
Регистратор INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP
Досс защита DDOS-GUARD
Скрипт самописный
SSL зашита от Comodo CA Limited
Платежные системы:
Perfect Money Рейтинг 13 point(s) Верифицирован
Payeer
AdvCash
Bitcoin


Партнерская программа:

От суммы депозита
Цитата:
6% от суммы депозита каждого партнера 1-го уровня
3% от суммы депозита каждого партнера 2-го уровня
1% от суммы депозита каждого партнера 3-го уровня
ОЗНАКОМИТЬСЯ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Мой вклад (листинг):
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МОЙ КАНАЛ
Александр Чикин вне форума  
Старый Сегодня, 00:33
#2
Интересующийся
 
Имя: ДЕНИС
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 66
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Trade Active - tradeactive.biz
Депозит 11.05.2017 20:12 http: //shot.qip.ru/00Qd3A-1avp9HQHt/

Сумма Комиссия

-50.00 USD 0.00 USD
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
LEXUSPRAV на форуме  
Старый Сегодня, 00:45
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,812
Благодарностей: 1,274
УГ: 11
КП: 0.015
Re: Trade Active - tradeactive.biz
Как такого дизайна и нет, минималка 50$, а от косаря может и свернуться.

Депозиты хранятся в европейском банке
ronaldo7 на форуме  
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