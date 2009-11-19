Trade Active - tradeactive.biz

Я не админ!
Никакой ответственности за работу проекта ни несу!
Дата старта 11.05.2017
Trade Active
Легенда:
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Четыре года международного опыта наших трейдеров и сотрудников на торговых и инвестиционных рынках, включая Forex и CFD. Высочайший уровень доверия клиентов во всем мире и только положительные результаты торговых сессий. Известность и правильный подход к инвестированию был органично переведен и расширен не только в основном виде нашей деятельности, проводимой в оффлайн режиме, но и с недавнего времени трансформирован в предоставление услуг в онлайн формате, - более демократичном и доступном способе взаимодействия. Высокая волатильность инвестиционных предложений и честное Доверительное Управление. Всё это и есть компания Trade Active, по праву являющаяся европейским лидером Доверительного Управления инвестиционными ресурсами. Предложение гарантированной доходности от нашей компании стало возможным, потому что наши инновационные разработки в области трейдинга смогли опередить свое время и вывели компанию на ведущие позиции, оставив далеко позади любых конкурентов. Проведение официальной коммерческой деятельности подкреплено и обеспечено всеми необходимыми документами, выданными нашей компании правительством Великобритании. Наша деятельность абсолютно прозрачна, как того требует законодательство Объединенного Королевства. Мы предоставляем полный пакет документально оформленной отчетности о нашей деятельности в установленные законодательством сроки. Мы выполняем свои обязательства вне зависимости от внешнеэкономических трендов.
Инвестиционные планы
Тарифный план - "Silver"
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• Минимальная сумма: 50$
• Максимальная сумма: 300$
• Ежедневный процент: 4,33%
• Работает: 30 дней
• Выход в БУ: 23 дня
• Депозит входит в выплаты
• Суммарный доход: 130%
Тарифный план - "Gold"
Цитата:
• Минимальная сумма: 301$
• Максимальная сумма: 1000$
• Ежедневный процент: 5%
• Работает: 30 дней
• Выход в БУ: 20 дней
• Депозит входит в выплаты
• Суммарный доход: 150%
Тарифный план - "Platinum"
Цитата:
• Минимальная сумма: 1001$
• Максимальная сумма: 5000$
• Ежедневный процент: 5,67%
• Работает: 30 дней
• Выход в БУ: 18 дней
• Депозит входит в выплаты
• Суммарный доход: 170%
Технические данные:
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Выделенный IP Address 190.115.18.29 Регистратор INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP Досс защита DDOS-GUARD Скрипт самописный SSL зашита от Comodo CA Limited