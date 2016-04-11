Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,493 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Крупнейший банк Италии вернулся к прибыли после «оздоровления»

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:18
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,179
Благодарностей: 83
УГ: 0
КП: 0.094
Крупнейший банк Италии вернулся к прибыли после «оздоровления»


Один из самых крупных банков на территории Италии UniCredit S.p.A, смог вернуться на доходный уровень по итогам первого квартала 2017-го года, после принятия мер по «оздоровлению», хотя еще на конец минувшего года у банка был немалый убыток.

Об этом говорится в заявлении, которое сделали официальные представители UniCredit S.p.A.

Исходя из этого заявления, уровень чистой прибыли за период с января по март 2017-го года, составил порядка 907 миллионов евро, что намного лучше аналогичного периода в 2016-м году, тогда сумма прибыли составила 406 миллионов евро.

А вот в отчетном последнем квартале 2016 года у банка был зафиксирован убыток в размере 13,5 миллиардов евро, и списание активов на сумму около 12 миллиардов евро.

Общая сумма выручки банка на протяжении первого квартала выросла на 3,4%, до суммы в 4,83 миллиардов евро.

Но, чистый доход от процентов стал меньше на 2,5%(2,56 млрд. евро), а вот комиссионный доход наоборот вырос на 4,5%(1,5 млрд. евро).

Банковские доходы от торговых операций за период с января по март, выросли на 75%, в сравнении прошлым годом, до уровня в 590 миллионов евро, и все это случилось по причине роста активности клиентов, говорят в UniCredit S.p.A.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Адрон вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крупнейший таксопарк Италии начал принимать к оплате биткоин bizneser Новости криптовалют 0 04.11.2016 17:36
Крупнейший банк Греции Piraeus Bank вернулся к прибыли bizneser Новости в банковской сфере и страховании 5 04.09.2016 21:52
СEO Overstock Патрик Берн вернулся к исполнению обязанностей после болезни clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 2 30.07.2016 17:55
Microsoft возвращается к прибыли через год после большой потери bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.07.2016 07:55
Банк Италии проводит проверку в офисах китайского ICBC TenDemon Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.04.2016 07:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mysilver
WebMoney 2007: 10 событий, которые нам запомнятся
От mysilver в разделе «WebMoney»
Аватара нет
Перевод e-gold на рубли
От andrew2007 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар Mega-Hyip
TradingCompanya - tradingcompanya.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kristenkill
“Глюки” Apple Pay заставили сотни пользователей заплатить дважды
От kristenkill в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Paybackdaily - Www.paybackdaily.com
От PBD в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Беспилотники смогут вводить в заблуждение лазерное вооружение
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
410,493
Тем
469,190
Сообщений
11,588,861

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube