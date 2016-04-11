Крупнейший банк Италии вернулся к прибыли после «оздоровления»

Один из самых крупных банков на территории Италии UniCredit S.p.A, смог вернуться на доходный уровень по итогам первого квартала 2017-го года, после принятия мер по «оздоровлению», хотя еще на конец минувшего года у банка был немалый убыток.
Об этом говорится в заявлении, которое сделали официальные представители UniCredit S.p.A.
Исходя из этого заявления, уровень чистой прибыли за период с января по март 2017-го года, составил порядка 907 миллионов евро, что намного лучше аналогичного периода в 2016-м году, тогда сумма прибыли составила 406 миллионов евро.
А вот в отчетном последнем квартале 2016 года у банка был зафиксирован убыток в размере 13,5 миллиардов евро, и списание активов на сумму около 12 миллиардов евро.
Общая сумма выручки банка на протяжении первого квартала выросла на 3,4%, до суммы в 4,83 миллиардов евро.
Но, чистый доход от процентов стал меньше на 2,5%(2,56 млрд. евро), а вот комиссионный доход наоборот вырос на 4,5%(1,5 млрд. евро).
Банковские доходы от торговых операций за период с января по март, выросли на 75%, в сравнении прошлым годом, до уровня в 590 миллионов евро, и все это случилось по причине роста активности клиентов, говорят в UniCredit S.p.A.
Специально для mmgp.ru